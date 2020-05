Norske fotballspillere må fra i dag belage seg på total isolasjon for å spille eliteseriefotball igjen. For Branns Ruben Kristiansen kan det by på store utfordringer. Daglig både bringer og henter han datteren i barnehagen.

– Levering og henting i barnehagen er den største utfordringen. Der har vi egentlig ganske gode rutiner. Jeg både leverer og henter hun ute, sier Kristiansen.

Det blir det en slutt på nå.

Brann-lege Magnus Myntevik sier klubben er forberedt på å hente spillernes unger i barnehagen. Det er også aktuelt å sitte barnevakt.

SER ETTER LØSNINGER: Branns Ruben Kristiansen. Foto: Marit Hommedal

– Man skal ikke hente i barnehage. Det er åpning for å gå på butikken, men her må man gjøre individuelle vrier for å få det til. Vi er innstilte på å snakke med spillerne og hjelpe til der vi kan, sier Myntevik.

– Så klubber kan hente i barnehage eller bistå med barnevakt?

– Ja, absolutt. Det må vi nok være forberedte på, svarer Myntevik.

For både spillerne og ledere blir det mye å holde rede på, men mest utfordrende blir det for de som har småbarn hjemme. Kristiansen understreker at han er glad for at det nå åpnes opp for fotball igjen. Han setter også stor pris på at klubben vil hjelpe til.

– Det er selvfølgelig veldig godt å høre. Så spørs det om ungen blir fornøyd med å bli hentet av Brann-legen. Det tror jeg ikke. Det er bedre at vi finner en løsning innad i familien, sier han.

– Vi må være strenge

Brann-legen leder NFFs medisinske team som vil utarbeide svar på hverdagslige spørsmål - som hvordan spillere skal dusje etter kamper når garderober er stengt.

Til tross for utfordringene mener han det er gjennomførbart.

– Da vi jobbet med veilederen var det med tanke på at at det skulle kunne gjennomføres, samtidig som vi ville hindre smitte inn i gruppen og de rundt. Vi er fullt klar over at det er en krisetid for landet. Det handler først og fremst om ikke å spre smitte, men vi ønsket også å finne en måte å spille fotball på sier legen.

For spillerne blir det en annerledes hverdag.

– Vi må være strenge. Vi må følge veilederen til punkt og prikke - ikke jukse med noen ting. Det som blir mer utfordrende er hvordan spillerne skal oppføre seg på hjemmebane. Det er å sette seg i en karantene og å ha minimal kontakt med andre enn sin nærmeste familie. Det er klart at det er utfordrende. Det skjønner alle. Men det er mange i toppidretten som lever slik gjennom sesongen for å unngå sykdom, forteller Myntevik.

Må få hjelp til å vaske tøy

I dag ble garderobene stengt og spillerne måtte ta med seg eiendelene hjem.

– Veilederen sier at vi skal stenge garderoben. Vi låser garderobene, og de vil ikke bli brukt. Spillerne må komme ferdigskiftet på trening og må vaske klærne selv, sier han.

Petter Strand røper at han ikke har planer om å ta akkurat den jobben.

– Det blir ikke meg som vasker tøy. Jeg må få hjelp til det, smiler Strand.