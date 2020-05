Tre ting taler mot United-overgang for Grealish

Jack Grealish (24) er blitt Aston Villas talismann, og midtbanespilleren er helt esensiell for klubben som slet i bunnen av Premier League før Covic 19 stoppet seriespillet.

Grealish står med sju mål og seks assist, men som Erik Huseklepp sier:

– Han burde hatt mye høyere tall.

Det sier fotballeksperten i Premier League-studios gjennomgang av Aston Villa i «Mens vi venter på Premier League» på søndag.

– Han er en smart spiller som setter opp andre. Han er utrolig vanskelig å spille mot, fordi han besitter så mange ferdigheter. Han er uredd i stilen og prøver seg hele tiden, fortsetter Huseklepp.

Enmanns-lag

Villa ligger som nummer 19 i Premier League.

– Uten Grealish hadde ikke Aston Villa hatt en nubbesjans i denne divisjonen. De er et enmanns-lag, spesielt etter at John McGinn ble langtidsskadet, sier Huseklepp.

Men 24-åringen kan fort være tapt for Birmingham-klubben om ikke lenge. Grealish har i flere sesonger blitt linket til Tottenham, og nå snakkes det også om Manchester United. De er neppe de eneste som har merket seg ham.

Hva som skjer med Villas Premier League-status vil trolig være avgjørende.

– En ting som er sikkert er at han er altfor god til å være med om Aston Villa rykker ned. Han må spille i Premier League. Rykker de ned, vil han være desperat etter å komme seg vekk, sier Brede Hangeland.

– Hvis de beholder plassen, så vil de garantert prøve å bygge lagt rundt ham. Prøve å overbevise ham om at denne sesongen ikke er representativ for den Aston Villa skal ha. At det skal bli bedre. Det kan de overbevise han om ved å signere spillere som får ham til å tro at her vil andre være med å ta ansvar. Hvis ikke drar han til Manchester United så fort han får sjansen. Det ville jo alle andre gjort.

Verdifull

Men det er flere utfordringer. En er prisen. Som det bærende elementet i Aston Villa er han trolig mer verd for den klubben enn noen andre i hele verden akkurat nå.

– Villa skal ha så mye penger for Jack Grealish, som noen klubb skal ha for noen spiller. Dette er spilleren som holder de i ligaen. Han er uerstattelig for Aston Villa. Spørsmålet er om prisen Villa skal ha er mulig å forsvare for klubben som kjøper ham, sier Hangeland.

Om man tenker på Manchester United så har fotballeksperten noen retoriske spørsmål, som illustrerer hvordan verdien hans på Old Trafford relativt sett ville vært mindre enn på Villa Park.

– Er han bedre enn Bruno Fernandes? Er han bedre enn Marcus Rashford?