Antallet dødsfall det siste døgnet er en økning fra torsdag da det ble registrert 99 dødsfall.

– Flere har dødd, men vi har forhåpentligvis en nedadgående trend, og vi håper virkelig at det holder seg og at trenden kanskje blir tydeligere i tiden framover. Det finnes et visst etterslep på disse tallene, som dere vet, sa assisterende statsepidemiolog Anders Wallensten.

Fortsatt er flertallet av dem som dør med covid-19, eldre personer.

25.265 personer er bekreftet smittet i Sverige.

1672 personer får eller har fått intensivbehandling på grunn av covid-19.

Socialstyrelsen kommer imidlertid med en gladnyhet på pressekonferansen.

– For første gang på om lag en måned er antall intensivinnlagte pasienter under 500, sier Taha Alexandersson.

Antallet er 481, skriver Aftonbladet.