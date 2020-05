Johan Giesecke, som er rådgiver for Verdens helseorganisasjon (WHO) og tidligere statsepidemiolog, mener Sverige ligger best an i verden. Selv om den svenske modellen har ført til betydelig høyere dødstall enn i de andre nordiske landene, tror han det vil jevne seg ut, skriver Dagens Nyheter.

Han viser til at Finland har svært lave dødstall, men at det også innebærer at færre er smittet.

– De har en stor del av befolkningen som vil være mottakelige for sykdommen til høsten, sier Giesecke til avisen.



Han er svært bekymret for hva som vil skje da, når man letter på restriksjonen.

– Det er da folk dør. De kommer til å ta oss igjen, og det gjelder Danmark og Norge også, mener smitteverneksperten. Han sier alle vil få covid-19 før eller senere.

– Den er umulig å bremse og kommer til å ta livet av omtrent like mange mennesker per innbygger og land, sier han til avisen. Giesecke omtaler viruset som en naturkatastrofe og sier de landene som har stengt samfunnet nå, kommer til å oppleve høye dødstall til høsten, vinteren og året som kommer.