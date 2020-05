Lillestrøm får nei fra NFF: – Gir ikke mening

– Jeg har en viss forståelse for det, men samtidig skal det ikke brukes mot oss at vi er en klubb som drives proft og har større ressurser enn noen av de andre lagene. Egentlig synes jeg vi bør få starte opp igjen så lenge det skjer på en trygg og god måte. Så det er frustrerende, men man må bare vise forståelse for at andre lag sliter mer, svarer Fredrik Krogstad.

Geir Bakke er mer ordknapp.

– Det har skjedd mye på kort tid. Det er mye informasjon som skal ut. Jeg tenker at jeg ikke skal gå i noe korstog på noe som helst her, men jeg er i alle fall klar på at vi er veldig klare til å spille skikkelig fotball igjen, sier han.

– Ikke gøy å bli nedprioritert

OBOS-ligaen skal etter planen starte opp igjen fire uker etter Eliteserien. Direktør for Norsk Toppfotball (NTF), Leif Øverland, forstår godt frustrasjonen til Krogstad.

– Hvis en klubb er i stand til å kjøre fulle treninger i fire uker, mens andre klubber ikke kan det, vil det ikke oppleves som fair play. Men jeg forstår veldig godt at de ressurssterke klubbene i OBOS-ligaen opplever dette som utfordrende og kanskje fortvilende. Men jeg opplever at de ser det store bildet. De er en del av en pilot for norsk fotball. Hvis ikke vi lykkes med piloten, som starter med Eliteserien, blir det ikke noe fotball i Norge i år, sier Øverland.

NFFs forklaring

Lise Klaveness, elitedirektør i NFF, understreker at toppfotballen har fått en privilegert posisjon på vegne av idretten. Hun forstår imidlertid at de mest ressurssterke klubbene i de andre ligaene kan oppleve situasjonen slik Lillestrøm-leiren gjør.

– Vi skal gå foran med en pilot i et strengt smittevernregime, men òg med et stort ansvar. Det er bakteppet. Alternativet har vært ikke å spille fotball i det hele tatt. Fokuset er en forsvarlig inngang, sier Klaveness.

Elitedirektør i NFF, Lise Klaveness. Foto: Terje Bendiksby

– Det er vanskelig der å sette de grensene, og vi er nødt til å ta hensyn til at vi må være helt sikre på at det er smittevernfaglig forsvarlig. Altså en kvantitativ innfasing som er forsvarlig, og som vi er helt sikre på at vil fungere i starten. Etter den bakgrunnen fases OBOS-ligaen og Toppserien inn fire uker etterpå etter tett samspill mellom klubbene og interesseforeningene, fortsetter hun.

Hun slår fast at det nå vil jobbes hardt for å få med klubber som Lillestrøm i en gradvis gjenåpning. Men selv om Lillestrøm kan følge protokollen, blir det enn så lenge nei.

– Smittevernreglementet er ett vilkår. Man må oppfylle det for å bli faset inn. Også har vi tidligst dato for ligaene, som er et annet vilkår. Så før den datoen er kommet, er det ikke oppstart for trening. Det har med å romme systemet å gjøre. Dette er ikke et system klubbene alene skal forvalte, men et system NFF skal kontrollere og følge opp. Og et regime som aldri er blitt gjort før, og nå på noen dager skal etableres. Det er helhetsvurderinger gjort i tett samspill med NIF og toppklubbenes interesseforeninger, svarer Klaveness.

Krogstad medgir at nedrykket fra Eliteserien ikke akkurat blir mindre bittert med den siste vendingen.

– Det vil ingen ende ta. Aldri igjen! Det er ikke dritkult at Eliteserien får starte opp før oss, og det er ikke gøy å bli nedprioritert. Men jeg håper at de OBOS-klubbene som per nå ikke har mulighet til å gjennomføre treninger med kontakt prøver å finne løsninger så godt det lar seg gjøre. Og får dem godkjent, så kanskje vi kan komme i gang tidligere enn datoen som er satt, sier Krogstad.