En liten ferge tøffer over fra fastlandet til øya Hankø på noen få minutter. På toppen av øya troner kongehytta Bloksberg. Hankø, ytterst i Oslofjorden, domineres av hotellanlegget til Henning Forsberg. Han har brukt fire ti-år på å bygge opp et hotell- og spa-anlegg på Hankø. Da Norge ble nedstengt ble det bråstopp i driften. Hotellet og spa-anlegget ble pålagt å stenge. Avbestillingene raste inn. Uten at hotelleieren har fått korona-kontantstøtte fra regjeringen.

– Vi merker dette veldig hardt og det vil si at vi må bruke av mine egne oppsparte midler og formue. Så har jeg et relativt godt forhold til banken min, forklarer Henning Forsberg.

Kontantstøtte treffer ikke

Sesongbedriftene rammes ekstra hardt av koronakrisen. De har faste utgifter hele året, men har inntekter bare i løpet av noen hektiske måneder. Måten omsetningssvikten regnes ut på for å få støtte, gjør at kontantstøtteordningen ikke treffer sesongbedriftene. Særlig reiselivsbransjen sliter fordi de faller utenfor ordningen. .

Fremskrittspartiets finanspolitiske talsperson, Sylvi Listhaug, blir vist rundt på hotellet og spa-anlegget på Hankø. Listhaug får se yndlingshjørnet til kong Olav i restauranten. Han tilbrakte mye tid på Hankø, og var seiler som Forsberg. Listhaug har fått mange henvendelser fra sesongbedrifter på konkursens rand.

– Vi trenger at regjeringen kommer tilbake med en løsning for dem. Vi er nødt til å få en løsning for disse bedriftene, sier Sylvi Listhaug.

– Er du skuffet over dine tidligere kolleger i regjeringen?

– Jeg synes det går veldig seint. Nå har det gått en måned og mange bedrifter har ikke tid til å vente lenger. Så nå må det skje noe sånn at vi kan trygge mange bedrifter som står på kanten av konkurs, sier Listhaug. Hun oppfordrer nordmenn til å støtte sesongbedrifter denne sommeren, ikke minst reiselivsbedriftene.

Kommer med ny ordning

Både Næringsdepartementet og Finansdepartementet jobber med denne saken. Statssekretær Jan Christian Kolstø i Næringsdepartementet opplyser at det kommer en ordning for sesongbedrifter, men at den ennå ikke er klar.