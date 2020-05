Milliontap for stjerneduo

Mens det i flere nasjoner gradvis åpnes opp for fotballkamper igjen, har internasjonal sandvolleyball valgt å være mer restriktive.

Alle de største turneringene i Det internasjonale volleyballforbundets (FIVB) WorldTour er blitt avlyst, og de få, mindre turneringene som foreløpig bare er blitt utsatt, har fortsatt ikke fått noen ny dato.

Dermed er terminlisten til verdens beste sandvolleyballduo, Anders Mol og Christian Sørum, helt tom. Og det regner de med at den kommer til å være i hele 2020.

– Vi er forberedt på at vi ikke kommer til å spille noen internasjonale turneringer eller kamper i år. De signalene vi har fått er at det ikke blir noen ting. Absolutt ingenting, sier Anders Mol.

Mister millioninntekt

Tometersmannen fra Strandvik hadde akkurat kommet tilbake fra en liten skade da koronaviruset sørget for unntakstilstand i hele verden. Gleden over å være klar for å spille igjen gikk raskt over.

– Det er veldig rart, dette her. Vi har ingenting å trene mot i år. Vi har jo visst om at det kom til å bli sånn en stund, men det er først nå det synker inn. Det er først nå vi merker hvordan det preger hverdagen, sier Mol.

Først og fremst forandrer det lange avbrekket livsrytmen og treningsarbeidet, men ett år uten turneringer betyr også mange tapte inntekter. I fjor spilte duoen inn i underkant av 1,4 millioner kroner i rene premiepenger, i år vil de inntektene være lik null.

– Vi kan ikke ta for gitt at vi hadde vunnet like mye år, men nå blir det uansett ingen inntekter gjennom turneringer. Så sponsorene våre blir viktige fremover. Vi får leve på det vi har tjent fra før og de pengene vi får for sponsorer, og det tror jeg skal gå fint. I alle fall i et år, sier Mol, og legger til:

– Jeg tror det er mulighet for idrettsutøvere å få hjelp fra NAV, men det har vi ikke sjekket ennå.

Både han og Sørum bor hjemme hos sine respektive familier når de er i Norge.

– Konkurranse er dopaminen til spillerne

I disse dager er hele sandvolleyballandslaget samlet på Sørlandet for å ha en treningsleir. Uten en eneste turnering på kalenderen, jobber de nå med å finne ut av hvordan de kan få brukt resten av året best mulig.

– Noen treningskamper må vi få til. Enten det blir her i Norge eller at vi etter hvert kan dra ut og spille mot noen der. Dette er jo utfordrende for spillerne, det er jo konkurranser som er dopaminen deres, sier far og trener Kåre Mol, og fortsetter:

– Vi har planer om å terpe på detaljer og bli bedre, men det er vanskelig å gjøre det uten å spille kamper. Vi har ingen klokke som sier hvordan vi ligger an, det er først i konkurranse med andre vi får svaret på hvor vi står.