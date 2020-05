Dersom planen til Norges Fotballforbund går som planlagt sparkes Eliteserien i gang igjen 16. juni.

Nå opplyser VG at den opprinnelige terminlisten vrakes, og klubbene får korte borteturer de første rundene.

Leif Øverland i Norsk Toppfotball sier til avisen at planen er at klubbene blir delt inn i regioner. Noe som betyr at man får lokaloppgjør de første ukene.

– Den opprinnelige terminlisten er lagt i skuffen. Vi vil på alle mulige måter tilpasse oss et smittevernsregime og utfordre minst mulig. Når vi starter opp kan det godt hende det er lov å reise innad i Norge, men vi ønsker å starte kortreist, sier den Øverland til VG.

Torsdag ble det klart at protokollen som Norges Fotballforbund (NFF) og Norges Idrettsforbund (NIF) har utarbeidet fikk grønt lys fra regjeringen.

Protokollen er av helsemyndighetene vurdert som smittevernfaglig forsvarlig.

Fra og med neste uke er planen at klubbene i Eliteserien skal gå i gang med «vanlige» treninger.

– Målet vårt er å presentere 16. mai hvordan de seks første rundene ser ut, sier Øverland til avisen.

Ifølge Eurosports opplysninger deles lagene opp i følgende grupper:

Gruppe A: Rosenborg, Molde, Kristiansund og Aalesund

Gruppe B: Brann, Haugesund, Viking, Bodø/Glimt

Gruppe C: Start, Odd, Sandefjord, Strømsgodset

Gruppe D: Mjøndalen, Stabæk, Vålerenga og Sarpsborg 08