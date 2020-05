Må vente minst 20 år til på asfalt

Andre bilister TV 2 snakket med deler oppfatningen til vogntogsjåføren.

– Det er positivt med all asfalt som kommer, men behovet er så stort at det burde vært gjort mer. Det er for mye spor i veibana og med all nedbøren vi har er det fare for vannplaning, sier Rolf Håberg.

– Veinettet vårt begynner å bli dårlig, så det er kjempeflott at de legger ny asfalt, sier Jarle Svensli.

Milliarderetterslep

På europa- og riksveiene i Norge skal det i år legges 650 kilometer ny asfalt. Det betyr at 6 prosent av hovedveiene i år får nytt toppdekke.

– Vi skulle gjerne ha lagt mer asfalt, innrømmer Thor Asbjørn Lunaas som er fagansvarlig for asfalt i Statens vegvesen.

ASFALTSJEF: Thor Asbjørn Lunaas i Statens vegvesen. Foto: Stein Roar Leite/TV 2.

Selv om 92 prosent av riksveinettet oppfyller kravene til dekkestandard, oppstår det raskt et etterslep når man ikke får asfaltere så mye som ønsket. Vegvesenet skulle gjerne hatt 250 millioner ekstra i år.

– Det vil jo føre til at dekketilstanden blir dårligere. Hvis dette fortsetter over år blir det merkbart for trafikantene og vil kunne føre til dårligere trafikksikkerhet. Det vil også gjøre vedlikeholdsarbeidet mer krevende og det blir tyngre å få løfte opp tilstanden til et akseptabelt nivå igjen, sier Lunaas til TV 2.

Tilbake på den gjørmete fylkesveien i Nordland blir det temperatur når seksjonsleder for vei drift i fylkeskommunen, Lars Petter Kaski, kommer til Ljønes for å bli intervjuet av TV 2.

Bjerkli Jacobsen er raskt ute med å fortelle sin hjertensmening om veistandarden.

Mangler penger

– Hvorfor velger dere å prioritere å legge ny asfalt på veier som har asfalt fra før istedenfor å ta de veiene det ikke går an å ferdes på. Må vi vente i 20 år til, freser Bjerkli Jacobsen og fortsetter:

– Det kan nok være at dere må vente noe lengre, sier Lars Petter Kaski, seksjonsleder for drift i Nordland Fylkeskommune.

Det er bestandig kjeft å få når man jobber i veietaten. Det er ingen unntak denne ettermiddagen heller.

FÅR MYE KJEFT: Seksjonsleder for vei drift i Nordland Fylkeskommune, Lars Petter Kaski har et etterslep på 9 milliarder kroner Foto: Andreas Dahlmo/TV 2

– Vi gjør det beste vi kan med de rammene vi har, sier Kaski.

Han innrømmer at det ikke er god nok standard på fylkesveien. Det nasjonale vedlikeholdet på fylkesveinettet har et etterslep på rundt 62 milliarder. Nordland fylkeskommune alene mangler 9 milliarder for at veinettet skal være i en tilfredsstillende stand.

Kaski har 150 kilometer med fylkesveier som mangler asfalt i Nordland.

– Vi har stor kapasitet til å utføre bedringer på veiene, men det er pengene som mangler, erkjenner Kaski.

Noe oppgradering skal gjøres på fylkesvei 7486, men hva og når vet han ikke. Asfalt blir det i alle fall ikke på en god stund.

– Vi håper jo på asfalt hvert eneste år, men det ser dårlig ut, sier Solrun Bjerkli Jackobsen.

Ifølge tall fra de ulike fylkeskommunene skal det i år legges ca. 2 400 kilometer med ny asfalt på i alt 44 700 kilometer med fylkesveier i Norge:

Rogaland: 1250 km, Viken/Oslo: 250 km, Innlandet: 200 km, Trøndelag: 160 km, Agder: 131 km, Møre og Romsdal 100 km, Nordland: 100 km, Troms og Finnmark: 84 km, Vestland: 72 km, Vestfold og Telemark: 59 km.