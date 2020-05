Gaute Grøtta Grav og Cathrine Moen venter sitt første barn sammen

– Det er kjempekoselig, og vi gleder oss. At vi skal bli foreldre sammen føles utrolig fint, forteller 40-åringen til Se og Hør.

Fra før har Grøtta Grav to barn med tidligere «Farmen»-vinner Silje Hvarnes.

Cathrine Moen gleder seg til å bli mamma.



– Jeg har alltid drømt om barn, og kunne ikke valgt en bedre barnefar enn Gaute. Jeg ser hvor flink han er med døtrene sine. Han passer på, og engasjerer seg i dem fra morgen til kveld, forteller hun.

Møttes på jobb

Det ble store overskrifter i media da det i 2017 ble kjent at den tidligere Farmen-programlederen og daværende samboer Silje Hvarnes, gikk hvert til sitt etter ti år som kjærester.

Kort tid etter at bruddet ble kjent, ble Gaute koblet til Cathrine Montero Moen, som selv jobbet i Farmen-produksjonen. Moen er også kjent som tidligere deltaker i «Robinsonekspedisjonen».

Dette var tredje gang det har oppstått romantikk for Gaute på Farmen-gården, og i fjor ble forholdet bekreftet. Nå venter altså paret sitt første barn sammen.

Nye prosjekter

Nå ser det ut til at Grøtta Grav har mye tid til farsrollen, da det i februar ble kjent at 40-åringen slutter som programleder for Farmen etter 13 sesonger.

I 2001 vant han selv den første sesongen av det populære programmet. Tre år senere fikk han jobben som programleder, og har i tillegg ledet Farmen-kjendis i tre år.

– Dette er en beslutning som jeg har tenkt mye på, og nå som de mest involverte er informert føles det mest av alt befriende for min del, fortalte programlederen i et intervju med TV 2.

Det er fortsatt ikke kjent hvem som skal ta over stafettpinnen for realitykonseptet.