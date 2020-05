Nazistenes ideologi er ikke bekjempet i Norge

Det er Philip Manshaus sitt eget opptak vi har sett, og ikke overraskende hadde han ingen kommentarer til det i retten. Han vil ikke snakke om det han selv beskriver som en aksjon. Et halvt år før den nå 22 år gamle mannen bestemte seg drap og terror i Norge, gjorde hans største forbilde det samme på New Zealand. Brenton Terrant er terroristen som livestreamet med Gopro kamera da han gikk inn i to moskeer og skjøt og drepte 50 muslimer. Den unge mannen fra Bærum ønsket å gjøre det samme. Han ville også streame sitt terrorangrep.

Sang nazisang

Derfor kjøpte Philip Manshaus et Gopro kamera. Etter å ha drept stesøsteren sin med tre skudd i hodet og ett i brystet, kjørte han mot Al Noor moskeen i Bærum. Han parkerte like ved og startet opptaket på kameraet som var festet til hjelmen. Men 22-åringen klarte ikke å koble det til en livestream så andre høyreekstreme kunne følge med på det i forum på nettet. På dette tidspunktet sitter Philip Manshaus i familiens Nissan Leaf med knebeskyttere, albuesbeskyttere og til og med susp for å beskytte underlivet. Han var klar for kamp. Med seg hadde han også en hagle og en jaktrifle. I beltet hadde han 20 haglepatroner og 50 rifleskudd. Målet var å drepe flest mulig muslimer. Det har han selv sagt flere ganger i retten.

Selv om livestreamen ikke virket så fungerte opptaket på Gopro kameraet. Det startet å rulle mens han sitter i bilen. Vi hører at han sier «For Norge» og «For Europa» før han kjører til parkeringsplassen utenfor moskeen. Philip Manshaus manner seg opp ved å synge en nazi sang fra 2. verdenskrig. En som hyller landsforræderen Vidkun Quisling. Så stopper Manshaus å synge. Plutselig utbryter han: «Faen , det er jo ingen her. Hvorfor faen er det ingen her da?»

Feil dag og feil tid

Han er tydelig overrasket at det nesten ikke er noen biler utenfor moskeen. Muslimer ber fem ganger om dagen. Hadde han visst når det er bønnetid hadde det vært garantert flere tilstede. Eller neste dag. Da skulle muslimenes helligste dag, Eid, feires. Mange hundre mennesker ville ha vært i moskeen. Heldigvis valgte han både feil dag og feil tid.

22-åringen fortsetter imidlertid som planlagt. Vi ser på opptaket hvordan han skyter gjennom ruten til sidedøren til moskeen. 4 skudd avfyres før han går inn. Det neste som skjer har terroristen ikke planlagt. Inne i moskeen sitter tre menn. To eldre pakistanere og en afghaner. De har hørt skuddene og står inntil en vegg til venstre for Philip Manshaus idet han kommer inn til den store bønnesalen. Vi ser dem tydelig i opptaket når han retter våpenet sitt mot dem.

Høylytt stønning fra Manshaus

Den som står nærmest er pensjonisten Mohammed Rafiq. Umiddelbart løper han mot gjerningsmannen og tar tak i ham. Manshaus skriker «din jævel, dere skal faen meg aldri ta over Norge». I basketaket faller hjelmen hans med Gopro kameraet ned på golvet. Men det ruller fortsatt. Tar opp både lyd og bilde. Vi ser hvordan den eldre pakistaneren kjemper mot ham. Den andre har tatt tak i rifla. Manshaus gir seg ikke. Han vil drepe dem. Han får fyrt av to hagleskudd, men de bommer. De neste 20 minuttene får vi høre Manshaus stønne og ynke seg mens han ligger på bakken. Han skriker: «Nei, nei og sier «Hva gjør dere da?». På et tidspunkt, når stønninga, blir høylytt, roper han «slipp, slipp».

Han kaller pensjonisten som holder ham for «styggen» og «skitten». Klager også over at han har vondt i hodet. Til ingen nytte. Terroristen blir holdt nede helt til politiet kommer. Opptaket er aktoratets viktigste bevis på hva som skjedde inne i moskeen. Men det er også en sterk påminnelse om at det samme kan skje igjen. Det er 75 år siden Norge tok friheten tilbake fra nazistene. Men deres ideologi er ikke bekjempet.