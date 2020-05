Oppdaget truck-kjøring og lastebiler midt på natten – da slo politiet til mot ølbryggeriet

– Vi anmeldte saken da vi så at avstanden ble for stor. Avstanden mellom det som kan være normalt svinn, og det vi hadde. Det kunne ikke være noe annet enn tyveri, sier administrerende direktør i Mack Ølbryggeri, Roger Karlsen, til TV 2.

Da de anmeldte saken, sa politiet at de måtte samle data. De sjekket da blant annet egne overvåkningskameraer. Der så de at det hadde vært stor aktivitet på nettene, blant annet med truck-kjøring på innsiden av varelageret, og ukjente lastebiler utenfor.

Like etterpå ble en person pågrepet av politiet.

Dramatisk pågripelse

Mannen som ble pågrepet er ansatt i Mack, og ble pågrepet på bedriftens egne lokaler i Nordkjosbotn i Balsfjord. Pågripelsen blir omtalt som dramatisk.

– Folk opplevde det som dramatisk da politiet før påske rykket inn og pågrep en ansatt inne på fabrikkområdet. Det var en sjokkopplevelse, og flere har fortalt at de følte det som en belastning å stille på jobb igjen etter påskeferien, sa fagforeningens hovedtillitsvalgt hos Mack, Kim Arne Haug Olsen, til Nordlys tidligere.

– Vi har fått reaksjoner fra hele Norge etter at saken ble kjent, om at folk synes at det er motbydelig om det viser seg at det er noen internt. At noen har stjålet fra egen bedrift, sier Mack-sjef, Roger Karlsen.

– Hva tenker du selv om at en Mack-ansatt er en av de siktede?

– Det tror jeg folk kan sette seg inn i. Hvis en kollega av det stjeler, så er det nok ingen som synes det er hyggelig.

Millionbeløp

Ifølge Karlsen er det snakk om at det er stjålet for millionbeløp fra deres eget varelager. Èn palle med øl har en verdi på rundt 50.000 kroner. Det vitner om at det er ganske store mengder øl som er stjålet, ettersom det er snakk om et syv-sifret beløp.

BRUKT PÅ NATTEN: Da Mack sjekket egne overvåkningskameraer, fant de ut at det hadde blitt kjørt truck på nettene, for å flytte store mengder med øl. Dette bildet fra en tidligere anledning.

Mack må selv dekke alkoholavgift for de mange tusen literne med øl som er stjålet – en avgift som er på rundt en fjerdedel av salgssummen. For Mack vil også dette utgjøre ganske store summer, noe som svir for en bedrift som nylig måtte si opp rundt 20 ansatte på grunn av svake økonomiske resultater.

– For en liten bedrift er det klart at det er mye penger, sier Karlsen.

Det er nå ti personer siktet i saken. Alle er menn, og er mellom 25 og 55 år. Alle bor i Troms. To av de ti er siktet for grovt økonomisk underslag, mens de åtte andre er siktet for heleri.