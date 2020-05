Kinobransjen sliter på grunn av den pågående pandemien, og selv om norske kinoer sakte men sikkert åpner opp, er ikke situasjonen den samme i alle land.

Variety skriver at det er så store forventinger rundt «Tenet» og hva den skal gjøre for kinobransjen, at det har kommet et aldri så lite ordtak.

«Just wait until Tenet».

Mye usikkerhet

Utenlandsk presse skriver at «Tenet» er mer enn en film, den symboliserer gnisten kinoer håper skal sette fyr på besøkstallene igjen.

Det har hele tiden vært mye hemmelighold rundt filmens skuespillere og innspillingssteder. Det tok derfor lang tid før noen bekreftet at norgesbesøket til «Twilight»-stjernen Robert Pattinson og Oscar-vinneren John David Washington handlet om at «Tenet» ble spilt inn på operataket og Tjuvholmen.

Den planlagte premieren på storsatsningen er 17. juli. Ifølge Variety har troverdige kilder sagt at Warner Bros og de andre aktørene vil ta et valg om en eventuell utsettelse innen en uke.

Richard L. Gelfond, administrerende direktør i IMAX Corporation, sier han har snakket med Christopher Nolan om premieredatoen.

– Chris vil veldig gjerne komme med den filmen som åpner kinoene igjen, sier han til Variety.

Mange filmer har allerede fått utsatt premieredato, deriblant Disney-filmen «The Eternals» og den nye «Fast and Furious»-filmen.

Ifølge Variety har Nolan lovet at han skal gjøre alt han kan for å ikke utsette premieren, og at produksjonsmedarbeider skal jobbe hardt for å få etterarbeidet klart før 17. juli.

Budsjettet til filmen er rundt 205 millioner dollar, noe som tilsvarer rundt 2,5 milliarder norske kroner med dagens kurs.

^ STJERNER I OSLO: John David Washington og Robert Pattinson måtte reise til Oslo for å spille inn noen scener. Foto: Warner Bros/SF Studios

– Behovet vil være kraftig

Det er ingen overraskelse at filmregissøren ønsker å hjelpe kinobransjen. For en måneds tid siden skrev han et leserinnlegg i The Washington Post, der han utrykte at «kinoer er en viktig del av det sosiale livet i Amerika».

«I denne tiden med store utfordringer og mye usikkerhet, er det viktig å erkjenne de ansvarlige beslutningene som tas av alle slags selskaper over hele landet. De som har stengt dørene med full kunnskap om skaden de gjør på virksomhetene deres. Nasjonens utrolige nettverk av kinoer er en av disse næringene, og ettersom kongressen vurderer søknader om bistand fra alle slags berørte bedrifter, håper jeg at folk ser kinosamfunnet vårt for hva det virkelig er: en viktig del av det sosiale livet, en bransje som gir jobber for mange og underholdning for alle (...) Som filmskaper kan arbeidet mitt aldri bli fullstendig uten de arbeiderne i kinobransjen og publikummet de ønsker velkommen.»

«Kinoene har blitt mørke, og vil forbli slik en stund. Men filmer slutter ikke å være av verdi. Mye av dette kortsiktige tapet kan hentes inn igjen. Når denne krisen går over, vil behovet for kollektivt menneskelig engasjement, behovet for å leve, elske, le og gråte sammen, være kraftigere enn noen gang.»