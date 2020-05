I en forelesningssal ved Uppsala universitet i Sverige valgte to personer å spille inn en pornofilm i forelesningssal.

Senere ble filmen lastet opp på en pornoside, melder blant annet studentavisen Ergo.

En skjermdump av filmen viser to personer har sex på et kateter.

Nå har bildet har spredt seg i sosiale medier.

Svært upassende

Universitetets sikkerhetssjef Christina Boman hadde ifølge SVT ikke hørt om pornoklippet, før mediene ringte.

Hun syntes det hele var svært upassende.

– Vi har selvfølgelig oppdaget at det har skjedd ting som at folk har hatt fester eller har gjort noen gale ting i lokalene våre, men jeg har aldri hørt om noen filming i løpet av de åtten årene jeg har vært sikkerhetssjef her, sier hun til Ergo.

På spørsmålet om slik type filming er tillatt i lokalene ler hun og sier at ved universitetet skal de vie seg til forskning og undervisning, og ikke noe mer enn det.

Anonym innringer beklaget seg

Universitetet vet ikke når filmen ble spilt inn, og vet heller ikke om det er studenter eller ansatte, eller noen andre, som har spilt inn klippet.

Boman sier til SVT de har sjekkerunder, både på natt- og dagtid, men peker på at det er et stort universitet.

Tidligere denne uken ringte en anonym person sikkerhetssjefen og beklaget seg for hendelsen.

– Personen var veldig lei seg. Vi har ikke tatt dette noe videre, sier Pernilla Björk, kommunikasjonsdirektør ved universitetet til SVT.

Filmen har i senere tid blitt fjernet fra pornosiden.