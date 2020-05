Hertugen av York og hans ekskone Sarah, hertuginne av York, kjøpte hytta i skiparadiset Verbier i Sveits i 2014 for 22 millioner sveitsiske franc, skriver den sveitsiske avisen Le Temps.

Det tilsvarer 230 millioner norske kroner ut fra dagens kronekurs.

Ifølge avisen har ikke paret overholdt en frist om å betale deler av summen for luksushytta, som blant annet består av syv soverom og et innendørs basseng, i desember 2019.

– Konflikt

Ifølge Le Temps skulle rundt 6 millioner sveitsiske franc betales i slutten av fjoråret. Med renter er beløpet på 8 millioner sveitsiske franc, om lag 84 millioner norske kroner, skriver avisen.

Som følge av at beløpet ikke er betalt, er advokatfirmaet Etude du Ritz satt inn for å sette i gang rettslige skritt i saken, skriver Le Temps.

– Vi kan bekrefte at det er en konflikt mellom partene i denne saken, sier en talsperson for prins Andrew til avisen.

Talspersonen sier videre at detaljene i saken er konfidensielle.

LUKSUSHYTTE: Denne hytta i Verbier kjøpte Storbritannias prins Andrew i 2014 sammen med ekskona, hertuginne Sarah av York. Ifølge avisen Le Temps kostet den 230 millioner norske kroner. Den inneholder blant annet sju soverom og et innedørs svømmebaseng. Foto: Fabrice Coffrini / AFP / NTB scanpix

Buckingham Palace ønsker ikke å kommentere saken.

Nyhetsbyrået PA skriver at de forstår det slik at den britiske prinsen og ekskona Sarah hadde planer om å selge hytta, og at utbyttet av salget var ment å slette den eventuelt utestående gjelden. Dette skal ifølge nyhetsbyrået være kjent for långiveren.

Sa fra seg plikter

Dronning Elizabeths andre sønn kunngjorde i fjor at han trekker seg fra alle kongelige plikter etter et intervju med BBC der han forsvarte sitt vennskap med Jeffrey Epstein.

60 år gamle Andrew har nektet for at han hadde et seksuelt forhold til Virginia Giuffre, som sto fram og hevdet at Epstein betalte henne for å ha sex med prins Andrew da hun var 17 år.

Epstein ble funnet død i en fengselscelle i New York i august. Han var anklaget for å ha drevet menneskehandel med mindreårige jenter. Rettsmedisinere har konkludert med at han tok sitt eget liv.

Epstein, som hadde flere mektige og berømte venner - som prins Andrew - i USA og Storbritannia, var siktet for menneskehandel og overgrep mot flere unge jenter og kvinner. Han nektet for anklagene, men risikerte 45 års fengsel om han ble funnet skyldig.