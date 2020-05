Brudekjolen var hun godt i gang med og datoen var satt, men som mange andre må Janne Formoe(44) og Jan Fredrik Karlsen(46) nå utsette bryllupet sitt på grunn av koronaviruset.

– Det blir dessverre ikke, alt er utsatt et år, bekrefter Karlsen til God kveld Norge.

Forlovet på hytta

Janne Formoe er datter av underholdningsartist Terje Formoe, best kjent som «Kaptein Sabeltann» i Kristiansand Dyrepark. Der startet også karrieren til datteren, i rollen som «Sunniva» i forestillingen i årevis. Siden da har hun spilt en rekke roller på norske scener, filmer og tv-serier, blant annet i komedie-suksessen «Neste sommer».

Det var også på TV at Jan Fredrik Karlsen ble kjent, som dommer under Idol i 2003. Siden har han vært manager for suksessfulle artister som Kurt Nilsen og deltatt i flere andre TV-programmer.

Karlsen og Formoe fant hverandre og ble kjærester for første gang i 2004, men har i ettertid hatt kanskje Norges mest kjente av-og-på-forhold. Sammen har de datteren Felicia (14).

I 2019 gikk Karlsen ned på kne og forlovelsen ble feiret på familiehytta.

– For en glede å feire vår forlovelse på hytta vår i Mandal med våre beste venner og familie. For en lykke og for en dag, skrev Karlsen til VG.

Hemmelighetsfulle

Det var også på Sørlandet bryllupet i utgangspunktet skulle finne sted, i juni. Noen mer spesifikke detaljer ønsker ikke Karlsen å dele.

– Det jobbes kontinuerlig med planleggingen, forteller han.

PREMIERE: Mor og datter dukket opp på rød løper under premieren på «Fjols til fjells», der Janne Formoe har en rolle i filmen. Foto: Wanja Sandø

Bryllupet skal nå stå neste sommer, og til KK kunne Janne Formoe tidligere røpe at hun er godt i gang med brudekjolen.

– Jeg har noen på saken og jobber med saken, men jeg er ikke ferdig. Venninnene mine har vært involvert, men det er ingen av dem som designer den, nei, sier Janne til KK.

– Alltid trist

Det er imidlertid ikke første gang paret forlovet seg. I 2007 fikk han et «ja» fra Formoe, og ifølge Se og Hør fridde han da paret var på ferie på en gresk øy.

Selv om 2020 så ut til å bli året det skulle skje, føler Karlsen det som helt riktig å utsette bryllupet med tanke på situasjonen vi lever i.

–Å gifte seg er noe koselig, det skal være positivt. Det var en lett avgjørelse å ta. Det er alltid trist, men i den store sammenhengen blir det en trivialitet, sier Karlsen.