Torsdag kveld pågrep politiet en mann i 30-årene, i forbindelse med Lørenskog-saken.

Mannen er siktet for drap eller medvirkning til drap på Anne-Elisabeth Hagen.

Dag Svensson er oppnevnt som forsvarer for mannen i 30-årene.

– Han erkjenner ikke straffskyld, sier han til TV 2.

Avhørt torsdag

Den siktede mannen satt i avhør i flere timer torsdag kveld.

Forsvareren har bistått sin klient i avhørene og sier at han forteller det han blir spurt om.

Svensson vil ikke fortelle noe om hva hans klient ble avhørt om.

– Hva har han sagt om hvordan han opplevde denne pågripelsen og denne situasjonen?

– Han har egentlig ikke uttalt seg noe særlig om det, sier forsvareren.

Kommenterer ikke relasjonen

Pågripelsen skjedde kort tid etter at Eidsivating lagmannsrett besluttet at Tom Hagen (70) skal løslates fra varetekt.

Tom Hagen er siktet for drap eller medvirkning til drap på kona Anne-Elisabeth Hagen, som forsvant fra parets hjem 31. oktober 2018.

Påtaleansvarlig uttalte i en pressemelding fredag morgen, at den pågrepne mannen har en relasjon til Tom Hagen, og at «politiet er kjent med mannens IT- og kryptovalutakompetanse».

Forsvareren vil ikke kommentere hva slags relasjon hans klient har til Tom Hagen.

IT-bakgrunn

TV 2 har funnet flere poster på nettforum der den siktede mannen har skrevet innlegg. Dette er tidligere omtalt av VG.

I innlegget, som er datert flere måneder etter at Anne-Elisabeth Hagen forsvant, skriver mannen blant annet at det ikke er noen former for kontroll med kryptovaluta og at det åpner muligheter for kriminelle.

Mannen skriver videre om kidnapping og bruk av kryptovaluta.

Mannens forsvarer vil fredag ikke kommentere sin klients bakgrunn i forhold til IT og kryptovaluta.

Ikke fengslingsmøte fredag

På spørsmål om hva som kommer til å skje med den siktede mannen med tanke på fremstilling for fengsling, svarer Svensson:

– Det vet jeg ikke. Det blir i alle fall ikke noe fengslingsmøte i dag. Hvis det blir et fengslingsmøte, så blir vel det i morgen. Da er det Halden Tingrett som har vakt, har jeg forstått, sier han.

– Har han blitt overrasket over denne pågripelsen?

– Jeg tror han var rimelig overrasket, ja.

– Ut fra det han sa, så opplevde jeg at han var overrasket, legger han til.

Pågrepet i Oslo

Mannen er har hjemmeadresse på Romerike, men ble pågrepet i Oslo torsdag kveld.

– Jeg er faktisk ikke sikker på hvor han har hjemmeadresse, men pågripelsen skjedde i Oslo, sier forsvareren.

– Har han vært klar over at han har vært i politiets søkelys?

– Det vet jeg ikke.