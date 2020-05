Lille «Signe» er ikke som andre fiskebåter

God sameksistens mellom fiske og havbruk

Overordnet er sameksistensen i havet god, ifølge rapporten, som byr på en rekke lyspunkter. Blant annet er havnæringene de fremste i Norge til å samarbeide om teknologi og innovasjon.

– Vi sitter definitivt igjen med inntrykket at havnæringene ønsker en bærekraftig utvikling i samarbeid med andre brukere av havet. Når det er sagt, må vi regne med økt aktivitet i framtiden, spesielt i kystsonen. Det blir derfor svært viktig hvordan vi tilrettelegger for samhandling mellom eksisterende og framvoksende næringer for å unngå konflikter, sier direktør Jan-Gunnar Winther ved Senter for hav og Arktis.

Thomas Myhre er salgssjef i skipsarktitektgruppen NSK Ship Design, som har tegnet både lille «Signe», de nye gigantiske Havfarm-konstruksjonene som Nordlaks-konsernet har fått bygget i Kina, og nå også Fjordmax-merdene til Salaks-gruppen.

– Disse er designet for å gi økt sikkerhet mot rømming med doble barriærer, og vil gi klart bedre gevinst i forhold til miljøet gjennom oppsamling av over 90 prosent av alle utslipp, slam og forspill fra merdene. Merdene vil også ha nye og mer effektive lus-skjørt som vil gi ytterligere gevinst for havbruksnæringen.

– Vi må løse alle utfordringer

Geir Ove Ystmark mener Norge gjennom såkalte innovasjonstillatelser får løftet fram ei havbruksnæring som vil gi mindre fotavtrykk og bli mindre omstridt med tanke på miljø, og ønsker at regjeringen skal bidra med nye konsesjoner som kan stimulere til investeringer i nye prosjekter.

– Skal vi lykkes med å få til vekst, må vi tak i og løse alle utfordringer, sier han og utfordrer regjeringen til å delta i en korona-utløst satsing for å gjøre fiskeri- og havbruksnæringen grønnere, og enda mer lønnsom. Utfordringen hilses velkommen.

– Det er akkurat nå vi trenger folk med initiativ, gjennomføringsevne og nye ideer, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.