– Etter ha hatt en veldig god start på året, må jeg si jeg ble litt bekymret da Norge gikk i lock-down i midten av mars. Dette er jo jobben min, inntekten min og livsgrunnlaget mitt.

Det sier Norges ubestridte billigbil-konge, Bjørn Brun. Han har spesialisert seg på salg av rimelige bruktbiler og holder til i Drammen med sin enmannsbedrift.

Men frykten skulle vise seg å være ubegrunnet.

– Ja, heldigvis får jeg vel nesten si. Jeg har selvfølgelig både sympati og medfølelse for alle de som har blitt rammet av korona-krisen, enten det er på den ene eller andre måten, sier Bjørn.

– Men nye tider skaper tydeligvis nye behov også. Slik har det jo alltid vært, legger han til.

Vil ikke kjøre buss og tog

For salget av billige biler stoppet ikke opp. Ikke i det hele tatt, det er nesten tvert i mot. Etterspørselen er større enn noen gang.

– Ja, det jeg trodde skulle bli noen rolige uker, ble heldigvis ikke det. Det har vært fullt trykk hele veien og det passer meg bra. Jeg er ikke en fyr som liker å sitte i ro for lenge om gangen. Det må skje noe.

Bjørn Brun har tidvis slitt med å skaffe seg nok billigbiler for videresalg og de han får tak i selges kjapt.

Og skjedd noe har det virkelig gjort. Grunnene til den store aktiviteten tror han er flere.

– Til å begynne med satt nok mange og surfet litt på nettsider som finn.no og broommarked.no. Jeg hadde inntrykk at det var en del impulskjøp. Det har også vært flere, på grunn av den krevende situasjonen mange har havnet i, som har solgt sine kostbare biler og kjøpt en rimeligere bil.

– Nå i den siste tiden, som samfunnet så smått har begynt å åpne opp igjen, har flere av kundene fortalt meg at de på grunn av smittefare helst ikke vil kjøre buss og tog til jobb. De har derfor kjøpt rimelige biler som de bruker i stedet En del av disse kundene har også gitt uttrykk for at det er for en kortere periode og at disse bilene vil selges igjen, kanskje etter sommeren, eller på nyåret. Så, som sagt; nye tider – nye behov.

Bilen forsvant for snart fire år siden – mer populær enn noen gang

Dyrere biler er mer tungsolgte

Brun tror at billigere biler er mer lettsolgte nå enn dyrere sådanne.

– Det er mitt inntrykk akkurat nå. Situasjonen har nok skapt litt usikkerhet og mange er nok forsiktige. En del av de jeg snakker med i bransjen forteller at dyrere biler, vi snakker da om biler til 500.000 eller mer, er noe tyngre å selge akkurat nå.

Noen stor forskjell i etterspørselen på bensin, diesel, hybrid eller elektrisk merker han derimot ikke.

– Nei jeg kan ikke si det. Bilene jeg selger har ofte en pris på mellom 40.000- og 70.000 kroner. Mitt inntrykk er at folk er mer opptatt av å få en så hel og grei bil som mulig og er mindre opptatt av hvilken drivlinje den har, forklarer bilselgeren så så langt i år har passert 150 solgte bruktbiler.

– Nesten fysisk vondt å lese om dette bilkjøpet

Billigbil kan være smart kjøp

Han forteller videre at billigbil kan være mye bil for pengene og at kundene innimellom er overrasket over hvor mye bil de faktisk får for en relativt liten sum.

– Et helt konkret eksempel på det er en 2006-modell VW Golf jeg solgte. Den hadde gått akkurat 100.000 kilometer og hadde komplett servicebok og var hel og fin etter alderen. Den tok jeg 35.000 kroner for.

– Dette er en bil som jeg tror kjøperen fort kan ha i alle fall i tre, fire år uten for mye påkost om han passer litt på den. Billigere bilhold tror jeg nesten ikke det er mulig å få, avslutter Bjørn Brun før han må løpe avgårde igjen.

Ute på plassen der bilene står venter nemlig en kunde. Skal vi tippe på at billigbil-salg nummer 151 snart er i boks ...

Les også: Bjørn har solgt 2.000 biler – men aldri en elbil

Video: Her kjører vi et helt nytt bilmerke i Norge