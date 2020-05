Brann-profilen: – Jeg trodde det var en vits

Både dansk og norsk fotball blir sendt på TV i Færøyene, slik at innbyggerne kan følge sine aller beste fotballspillere på eventyr i skandinaviske storklubber.

En av dem er Brann-spiller Gilli Rólantsson (27), som har vært en av øygruppens mest profilerte spillere de siste årene.

Men på grunn av koronaviruset er situasjonen nå snudd helt på hodet. I ukene fremover er det han som skal sitte foran TV-en i Norge og se de lokale snekkerne og lærerne barke sammen på færøyske kunstgressbaner.

– Da jeg hørte om det, trodde jeg at det var en vits, sier Rólantsson og ler.

– Telefonen gikk amok

Som en av få Brann-spillere har han fått lov til å dra til hjemlandet i koronaperioden. I hjembygden Tvøroyri har han fått være med barndomsklubben Tvøroyrar Bóltfelag (TB) på trening, og har dermed vært en av få Eliteserie-spillere som har spilt fotball med fullkontakt de siste ukene.

Da han dro hjem var det ingen utenfor den forblåste øygruppen som snakket om seriestarten der, men etter at både norsk og dansk TV har kjøpt rettighetene til å vise kampene - i mangel på annen fotball å vise - har interessen for færøysk fotball plutselig tatt av.

Det har Rólantsson også merket.

– Telefonen min gikk fullstendig amok. Jeg var nødt til å slå den av. Det var så mange som ville ha tips til spillere på Fantasy og sånt, sier 27-åringen, som synes det er stas at fotballspillerne i hjemlandet får oppmerksomhet.

– Det er faktisk en veldig god mulighet for unge spillere til å få vist seg frem, så det er gøy for dem.

Dro tidlig ut

Og som ung fotballspiller på Færøyene, må man favne om de mulighetene man får. Det vet Rólantsson alt om. Selv gjorde han det han kunne for å vise seg frem som ung spiller, til tross for at han ikke alltid var like sympatisk.

– Jeg var et slags problembarn. Ikke på den vanlige måten, men jeg gikk rundt og tenkte at jeg var bedre enn alle andre. Det gjorde at jeg fikk litt problemer med treneren og sånt, sier Brann-spilleren, som angrer på det i dag.

Men at han turte å stikke seg ut, gjorde også at han ble lagt merke til. Som 15-åring dro han til Skottland for å prøvespille i Aberdeen, og da han fylte 16 år signerte han for klubben.

– Jeg kunne ikke engelsk da jeg dro dit, så jeg hadde med meg en kompis som kunne være tolk. Det var en tøff tid, men jeg lærte mye om hvordan det var å være profesjonell fotballspiller, forklarer Rólantsson.