De siste to månedene har de fleste ansatte i norske bedrifter jobbet hjemmefra. Også i mediekonsernet Schibsted, som blant annet eier VG, Aftenposten, Bergens Tidende og Finn, har koronaviruset ført til store endringer i arbeidet.

I TV 2-programmet Bare business forteller konsernsjef Kristin Skogen Lund hvordan avisene de siste to månedene i stor grad er blitt laget hjemmefra av de redaksjonelt ansatte.

– Jeg må si jeg er litt imponert over hvordan både vi og andre bedrifter plutselig klarte å flytte alle sammen hjem. Og dagen etter kom avisen ut som vanlig, mens alle satt ved kjøkkenbenken, sier Lund.

Snudde på Arlanda

Og beslutningen om hjemmekontor i Schibsted ble tatt to dager før regjeringen torsdag 12. mars annonserte nedstengningen av Norge.

Kristin Skogen Lund skulle onsdag 11. mars holde et allmøte for ansatte i Sverige. På flyet på vei til Stockholm tirsdag 10. mars skjønte hun at hun måtte endre planene.

– Jeg returnerte på Arlanda og fløy tilbake, for da skjønte jeg at dette går ikke: Jeg må være hjemme, og vi må sende alle hjem nå, forteller Lund.

Hun gjennomførte allmøtet dagen etter fra Oslo.

– Det ble et meget alvorlig allmøte, hvor jeg fortalte alle at de nå skulle forlate kontoret og jobbe hjemmefra. Da hadde vi sittet hele natten og forberedt hvordan vi skulle få til det. Så det ble veldig dramatisk, veldig plutselig, sier Lund.

Annonsefall

Selv om avisene og de andre av Schibsteds virksomheter klarer fint å bli drevet fra kjøkkenbenken, så har koronakrisen fått store konsekvenser. Schibsted, som andre mediekonsern, opplever nå et stort fall i annonseinntekter.

– Annonsene har uteblitt. Det er naturlig når veldig mange bedrifter må kutte, og da gjerne korte kostnader – som markedsføring er en del av. Samtidig ser vi at brukerinntektene, altså abonnement og leserinntekter, øker. Men det klarer ikke å veie opp for annonseinntektene, sier Lund.

Klikkrekorder

Annonsørene kutter i reklamebudsjettene, men koronakrisen har samtidig gitt stadig nye rekorder for antall klikk og seertall for norske medier. Nordmenn er altså sultne på nyheter som aldri før, samtidig som en del medier trolig må kutte på grunn av inntektsfall. Schibsted alene skal nå kutte kostnader på 500 millioner kroner.

Men Kristin Skogen Lund ser ett lyspunkt: Flere bedrifter har nå bevisst begynt å bruke reklamepengene på norske medier, i stedet for på internasjonale giganter som Google og Facebook.

– Det er nesten blitt en bevegelse der ute om å benytte norske medier til annonsering. Det er veldig gledelig, for vi må ta et felles ansvar hvis vi skal ha norske medier fremover. Da må også de mediene ha et inntektsgrunnlag, sier Kristin Skogen Lund.

