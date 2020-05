– Den pågrepne mannen har en relasjon til Tom Hagen, og politiet er kjent med mannens IT- og kryptovalutakompetanse, sa påtaleansvarlig Haris Hrenovica i en pressemelding fredag morgen.

Den pågrepne mannens forsvarer, Dag Svensson, sier til TV 2 at hans klient nekter straffskyld.

– Han opplever pågripelsen som helt absurd. Han har ingenting med denne saken å gjøre og nekter følgelig straffskyld, sier Svensson.

Han vil ikke kommentere forholdet til Hagen eller si noe om mannen kompetanse på IT eller kryptovaluta.

Mannen i 30-årene satt i flere timer langt avhør i går. Svensson vil ikke kommentere innholdet i det.

– Årsaken til fremskyndelsen er bevisforspillelsesfare. Politiet kan ikke utelukke flere pågripelser, sier Hrenovica.

Skrev om krim og krypto

TV 2 har funnet flere poster på nettforum der den siktede mannen har skrevet innlegg. Dette er tidligere omtalt av VG.

I innlegget, som er datert flere måneder etter at Anne-Elisabeth Hagen forsvant, skriver mannen blant annet at det ikke er noen former for kontroll med kryptovaluta og at det åpner muligheter for kriminelle.

Mannen skriver videre om kidnapping og bruk av kryptovaluta.

I mars i 2018 deltok han på et arrangement som handlet om kryptovaluta, viser opplysninger TV 2 har fått tak i.

Siktede står også registrert med et enkeltmannsforetak som er registrert på Østlandet. Han har også tidligere vært registrert med et firma som leverte datatjenester.

Ikke domfelt

Mannen er ikke oppført med høy inntekt. Han er heller ikke tidligere straffedømt, etter det TV 2 får opplyst.

Det er uklart for TV 2 hvilken relasjon politiet mener at det er mellom Tom Hagen og den siktede mannen.

Torsdag tok den såkalte Hagen-saken en ny vending. Etter å ha sittet varetektsfengslet i ni dager, besluttet Eidsivating lagmannsrett at milliardæren skulle løslates.

I motsetning til lagmannsretten, mener Nedre Romerike tingrett at det er fare for bevisforspillelse dersom Hagen løslates. Retten pekte på at det er «sannsynlig at det har vært flere involverte i saken».

Fredag behandler Høyesterett det endelige spørsmålet om hvorvidt han skal løslates eller ikke.