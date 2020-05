Flere klubber frykter de ikke kan overholde smittevernreglene

Torsdag ble det klart at protokollen som Norges Fotballforbund (NFF) og Norges Idrettsforbund (NIF) har utarbeidet fikk grønt lys fra regjeringen.

Protokollen er av helsemyndighetene vurdert som smittevernfaglig forsvarlig.

Fra og med neste uke er planen at klubbene i Eliteserien skal gå i gang med «vanlige» treninger.

Men fredag opplyser fotballpresident i NFF, Terje Svendsen, til TV 2 at flere klubber er usikre på om de klarer å opprettholde protokollen.

– Selv om Eliteserien har fått tillatelse til å starte opp, så er det faktisk klubber som har utfordringer med å innfri de strenge protokollene som er satt opp for trenings- og kampregime, sier Svendsen til TV 2.

– Er det klubber som sliter såpass mye at de kan slite med å komme i gang?

– Det er krevende tider for idretten og fotballen. Det er iallfall flere klubber som har sagt til oss at de ser utfordringer med å møte de strenge protokollene. Men vi håper vi kan finne løsninger som gjør at vi kan holde klubbene i gang.

Kampene i Eliteserien har fått 16. juni som oppstartdato, men det er under forutsetningen om at treningsregimet fungerer, protokollen opprettholdes og at samfunnet har kontroll på smitten.

– Oppstart betyr at kostnadsmaskineriet begynner å løpe

I protokollen som NFF og NIF har utarbeidet er det blant annet lagt opp til at kampene inntil videre skal spilles uten tilskuere, og at det tillates at maks 200 personer får tilgang til kamparenaen. I tillegg blir spillerne gjenstand for smittesjekk, og de må komme ferdig skiftet til stadion, helst i eget kjøretøy.

Spillerne skal heller ikke gå på skole eller jobb ved siden av fotballen, i henhold til protokollen.

– Det er en detaljert protokoll som er laget for at vi skal få komme i gang igjen. De fleste klubbene har redusert kostnadene betydelig den siste tiden ved å permittere folk. Oppstart betyr at de må ta inn igjen personell, noe som betyr at kostnadsmaskineriet begynner å løpe.

– Hvor mange klubber har sagt til dere de vil slite?

– Jeg har ikke noe antall. Men vi har en god dialog med Norsk Toppfotball som organiserer Eliteserien. Vi håper at vi blant annet gjennom justeringer av tiltakspakker fra myndighetene, som kommer ved revidert nasjonalbudsjett 12. mai, skal klare å komme frem til løsninger.