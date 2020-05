Møttes til debatt etter heftig ordkrig: – Det er vanskelig å si nei som eneste person

De siste ukene har en ny feide mellom influensere preget sosiale medier.

VGTVs Mads Hansen har gjort det til sin plikt å kritisere influensere han mener er dårlige forbilder.

Denne gangen har det gått hardt utover realitydetagere som har brutt myndighetenes smittevernsråd under koronapandemien og festet i større grupper.

En av de som får gjennomgå er «Ex on the Beach»-deltager Mario Riera. Han har flere ganger blitt observert på fest, selv etter at han har beklaget seg offentlig for brudd på restriksjonene.

For å understreke det han mener har, Hansen nå valgt å donere én krone til den veldedige organisasjonen Rett Fram Opplevelser, for hver person som slutter å følge Mario Riera og også tidligere realitydeltager Carl Aksel Jansen på Instagram. Organisasjonen hjelper vanskeligstilte familier.

Mads Hansen og Mario Riera møttes fredag til debatt i God morgen Norge.

Se hele intervjuet øverst i saken!

– Jeg vet det er galt

Riera forteller at han ikke går inn for å bryte retningslinjene, men at han blir påvirket av miljøet han er i.

– Jeg gjorde feil, la meg flat og gjorde feil igjen. Det er ikke mye mer å si på det. Men jeg har aldri selv lagt noe ut på sosiale medier. Jeg vil ikke at mine følgere skal ha et inntrykk av at jeg fester eller har lyst til å feste, sier Riera.

Han legger til at han er lei seg for det han har gjort, men er ikke lei seg for han har blitt tatt. Han er også lei seg for måten dette har blitt gjort på og for inntrykket følgerne hans har fått av han.

Koronapolitiet Mads Hansen

Spårtsklubbens Mads Hansen forteller at det er flere grunner til at han har tatt på seg denne rollen med å offentlig kritisere folk. En av grunnene er at han har en sterk rettferdighetssans.

– Jeg forsaker mye i disse tider. Det er mye jeg har lyst til å gjøre, som jeg ikke kan gjøre. Det gjelder mange. Og da er det provoserende at noen driter i det. I tillegg er Mario et forbilde og han gir et inntrykk av at det å feste er greit, sier Hansen.

I mars sa Helseminister Bent Høie at vi må være rause med hverandre og ikke bli sinte på hverandres oppførsel.

Hansen sier likevel at vurderingen hans er at det er urettferdig at noen velger å bryte de satte retningslinjene og at saken derfor fortjener en motstemme.