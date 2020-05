– Barn og unges stemmer har ikke blitt hørt

I miljøet har det gått enkelte rykter om at hele 3. divisjon kan bli kansellert, men dette avviser elitedirektør Lise Klaveness i NFF er aktuelt per nå.

– Det er ikke tema. Målet vårt er fortsatt å få spilt fotball på alle nivåer, sier hun.

– Barnas stemmer har ikke blitt hørt

Det gleder en mann som Mathias Macody Lund. Han legger ikke skjul på at han føler at grasrota har blitt litt forsømt i debatten om gjenåpningen av Fotball-Norge.

– Jeg skjønner at det er sterke krefter som har jobbet for eliten. Det er folk i media med interesser der, det er snakk om mye penger og arbeidsplasser. Men bredden og barn føler jeg har blitt litt forsømt, og jeg mener at barn og unge sine stemmer ikke har blitt hørt i debatten, sier Bergen Nord-treneren.

– Men Eliteserien-spillerne skal vel nærmest isoleres – alternativet hadde vel egentlig vært null fotball?

– Jeg har forståelse for det, den kjøper jeg. Men ta barna for eksempel: Det er vel studier som sier at de ikke smitter. Jeg tror ikke man skal undervurdere verdien av at de får komme i gang igjen, sier han.

Macody Lund mener at NFF gang på gang har fremhevet hvor viktig toppfotballen er for breddefotballen. Da for å legitimere at de har lagt så mye press på å få starte opp Eliteserien.

– NFF sier i dag at de har hatt fokus på bredden hele veien, men at det kanskje er media som har hatt for mye fokus på toppen. Hva tenker du om det?

– Jeg føler det ble viktig å prate om bredden etter at man på en måte fikk klarsignal til Eliteserien. Men det er vel bare sånn at «money talks» fortsatt, sier Bergen Nord-treneren.

Slik svarer NFF

NFFs elitedirektør Lise Klaveness legger ikke skjul på at det har vært viktig å få i gang Eliteserien av økonomiske hensyn, men påpeker at alternativet trolig hadde vært ingen fotball.

– Hittil har vi bare snakket om hva som skal til for at det skal være trygt å spille fotball igjen. Resultatet av det er at det er den ytterste toppen som kommer i gang nå. Det er den praktiske konsekvensen av det strenge smitteregimet. Samtidig så oppfatter jeg på regjeringen at håpet er å få normalisert samfunnet ganske raskt, sier Klaveness.

– Det håper vi selvfølgelig skal omfatte alle andre ligaer. For vår del er alle ligaer akkurat like viktig, men når man skal på beinet og redde et økonomisk NAV, så måtte vi se på hvor vi kunne være strengest med tanke på smittevern og hvor det var viktigst for den totale økonomien. Men verdimessig er det ekstremt viktig at vi får i gang hele vår medlemsmasse, fortsetter Klaveness.

Alf Hansen, direktør for utvikling og aktivitet i NFF, forstår at det er skuffelse med hensyn til barn og unge i breddeidretten. Han slår imidlertid fast at de er like opptatte av breddefotballen som toppfotballen i fotballforbundet.

– Vi lover at vi er like opptatte av breddefotball, og at breddefotballen er veldig viktig for fotballforbundet. Vi ønsker veldig sterkt at de skal få komme i gang. Men dette er en større sak som handler om åpningen av samfunnet generelt, og en sak vi selvfølgelig jobber med de andre særforbundene og Norges Idrettsforbund for, sier Hansen.