Norske Kaja dro til «dødens by»: – De ble tatt på senga

Den historiske byen Bergamo i Italia har de siste ukene blitt omtalt som «dødens by», etter at koronaviruset rammet landet.

31. mars ba helsemyndighetene i Lombardia-regionen om bistand til å håndtere koronakrisen.

Kort tid senere var et norsk medisinsk team på 19 personer på plass på et av de hardest rammede sykehuset Bolognini Di Deriate.

Akuttsykepleier Kaja Flatøy var en av disse.

– Det er overveldende, men vi går godt overens med de lokale og ble tatt godt imot, uttalte Kaja til TV 2 fra direkte sykehuset i begynnelsen av april.

For én uke siden kom hun hjem igjen til Trondheim. Fredag ble hun hyllet som dagens hverdagshelt i God morgen Norge.

– Som en bølge uten forvarsel

Flatøy jobbet hjemme i Norge i starten av utbruddet. Hun fortalte at den første tiden stort sett var preget av forberedelser.

– Vi måtte samordne oss på en måte som gjorde at vi var i stand til å ta imot mange pasienter på kort tid, som måtte isoleres. Vi måtte kle oss på en spesiell måte for å kunne behandle de på en ordentlig måte, og for å beskytte oss og de andre pasientene mot smitte, forteller hun til God morgen Norge.

DRO TIL ITALIA: I april dro et medisinsk team på 19 personer ned til Bergamo i Italia for å bistå. Foto: Privat

Akuttsykepleieren forteller at det var tydelig at Italia ikke hadde fått muligheten til å forberede seg på samme måte som Norge.

– Korona kom over dem som en bølge uten forvarsel. Smitten var nok innom sykehuset før de i det hele tatt visste at det var noe der, og det preget hele situasjonen. De ble tatt på senga, også var det spredt i et ganske stort omfang før de fikk noe kontroll i det hele tatt, sier hun.

Språkutfordringer

I perioden i Italia jobbet Flatøy på en medisinsk sengepost som var omgjort til en ren covid-sengepost for anledningen. Hun forteller at hun stort sett jobbet på samme måte som hun gjør hjemme i Norge.

JOBBET SIDE OM SIDE: I flere uker jobbet Kaja Flatøy med italienske helsearbeidere. Foto: Privat

– Noen forskjeller var det, men det var lett for oss å gå inn i jobben og gjøre det samme som vi skulle gjøre hjemme. Det er veldig mange like rutiner og likt utstyr.

Likevel innrømmer hun at språket var en utfordring, da hun ikke kan annet enn noen få italienske gloser.

– Vi måtte kommunisere med pasientene gjennom berøring, blikk og tilstedeværelse. Vi måtte finne nye metoder å få kontakt med pasienten på, for å kunne berolige og ivareta de. Også hadde vi de andre italienske sykepleierne som oversatte mye for oss, forteller hun.