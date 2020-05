123 personer mistet livet da Alexander L. Kielland-plattformen på Ekofisk-feltet i Nordsjøen kantret den 27. mars 1980.

30 personer har aldri blitt funnet.

I høy sjø på kveldstid ble ett av plattformens fem ben revet av, og i løpet av kort tid tippet plattformen rundt. Av 212 om bord var det kun 89 som overlevde tragedien.

En norsk granskingskommisjon konkluderte med at ulykken skyldtes en sprekk eller sveisefeil gjort av det franske verftet som bygget plattformen

Likevel er det mange som fortsatt ikke har slått seg til ro med en offisielle forklaringen.

BLE SENKET: Plattformen ble senket med 50 kilo sprengstoff, og sank på 712 meters dyp i Nedstrandsfjorden, nord for Stavanger. To tidligere snuoperasjoner var mislykket. Foto: Bjørn Sigurdsøn/NTB scanpix

Møter overlevende og barn av omkomne

TV 2s programdirektør, Kathrine Haldorsen, forteller at TV 2 som en samfunnsaktør ønsker å belyse en stor nasjonal hendelse som Kielland-ulykken.

– Alexander Kielland-ulykken ble et vendepunkt i historien om det norske oljeeventyret. Det er viktig å forstå, spesielt for yngre generasjoner, hvorfor vi har det så bra i velferdsstaten Norge, men også hva det har kostet, sier Haldorsen.

I dokumentarserien møter vi barn av overlevende og omkomne som fortsatt ønsker svar. Vi møter menn som falt over bord og kjempet for livet, og vi møter personer som fra ulike perspektiver kan gi oss et utfyllende bilde av katastrofen og etterspillet, heter det i en pressemelding.

I fjor ble det vedtatt at Riksrevisjonen på nytt skal gå gjennom ulykken, og undersøke hvordan myndighetene ivaretok ansvaret sitt i forbindelse med ulykken.

Søker bilder og videoer

Dokuserien produseres av Screen Story Film & TV, som blant annet har produsert Gullruten-vinneren «Overleverne» og Gullruten-nominerte «Korrespondentene».

Programskaperne Håvard Klyve Parr og Stian Indrevoll står bak serien, mens Thorvald Nilsen er produsent.

Nå er produksjonsteamet på jakt etter bilder og videomateriale fra perioden rundt ulykken, og ber publikum om hjelp.

– Vi går inn i dette arbeidet med en ydmyk og åpen innstilling, og ønsker å lytte til alle perspektiver. Så er vi også spesielt på utkikk etter bilde og videomateriale fra Kielland-plattformen og fra denne perioden av norsk oljehistorie som kan hjelpe oss å fortelle om katastrofen. Kontakt oss gjerne hvis du har materiale, sier Nilsen.