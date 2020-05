Slik inviterer du til 17. mai på en smittevennlig måte

Etter nesten to måneder med strenge tiltak, kom nyheten i forrige uke om at vi har lov til å samles i grupper på opptil tjue personer, forbeholdt at vi følger smittevernreglene.

For mange betydde den nyheten også en mulighet for å utvide listen over inviterte på 17. mai.

Men hvilke smittevernregler gjelder egentlig for større sosiale sammenkomster nå? Er det trygt å servere mat? Hva skjer egentlig når en av festdeltakerne blir bekreftet koronasmittet? Og hvorfor er avstandsreglene senket til én meter, mens reglen for karantene fortsatt gjelder om du har vært nærmere en person som er smittet enn to?

Folkehelseinstituttet og Mattilsynet ber alle verter, vertinner og gjester tenke igjennom et knippe forholdsregler før man arrangerer festen.

– Ha det hyggelig og inviter, men tenkt nøye gjennom hvordan du skal gjennomføre, sier seksjonsleder Nina Krefting Aas i Mattilsynet.

Full pakke

Marianne Svendsen (32) fra Karmøy ble rørt da hun hørte nyheten om at man kan samles mer enn fem personer til feiring.

– Jeg felte faktisk noen tårer da jeg skjønte at vi kan feire 17. mai. Barna hadde jo innstilt seg på at alt var avlyst, så dette blir skikkelig stas for dem. Selv er jeg nok også litt i overkant engasjert, for jeg elsker 17. mai og vokste vel egentlig aldri helt opp, ler hun.

FEIRING: Marianne Svendsen (32) sammen med sønnen sin Jonas Mikal (6) og Vanja Marie (9) år under fjorårets feiring. Før årets sammenkomst har hun tatt en rekke forholdsregler. Foto: Privat

Familien på fire skal invitere til grillfest i hagen med full pakke. Det vil bli arrangert pilkasting, egge- og sekkeløp, og det vanker premier i alle kategorier. Tobarnsmoren har også handlet inn meter med lakris og skal lage hjemmelaget sukkerspinn. Forrige lørdag ble invitasjonene sendt ut til 13 av Svendsens nærmeste.

– Det er viktig for meg å vise barna at vi kan feire 17. mai for den dagen betyr utrolig mye for dem. Samtidig tror jeg vi voksne har godt av å slippe litt løs, sier hun.

Til tross for at Svendsen planlegger en dag fylt med lek og moro, har hun også viet mye tid til å planlegge hvordan familien skal gjennomføre feiringen på en forsvarlig måte.

Slik kan du forberede

For verten eller vertinnens del kan man gjennomføre flere tiltak for å hindre smitte før gjestene kommer.

– Det er viktig å sørge for å ha godt renhold i heimen. Vi anbefaler også å ha rene håndklær, gjerne engangspapirhåndklær, på badet, sier overlege Tone Bruun i FHI.

Ved ankomst har festdeltakerne på Karmøy planlagt å gratulere hverandre ved hjelp av en fothilsen. Dette er helt i tråd med den viktigste fest-regelen til helsemyndighetene.