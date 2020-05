Evakueringen er ifølge myndighetene et føre-var-tiltak, men utløste panikk blant folk som fryktet at det hadde begynt på lekke gass igjen.

– Det var ingen ny lekkasje, forsikrer talsmann Krishan Kumar i landets kriseberedskapsmyndighet.

Sørkoreanske LG Chem, som eier fabrikken, sier de hadde bedt om evakuering, fordi de var bekymret for at økt temperatur i en gasstank kunne føre til at mer gasset lekket ut.

– Situasjonen er bedre, men vi kan ikke si at den er helt tilbake til normalen. Temperaturen i tankene er redusert med 120 grader, men vi må få den ned 25 grader til, sier visepolitimester Swaroop Rani i Visakhapatnam.

Tolv personer mistet livet etter gasslekkasjen i Visakhapatnam i den sørøstlige delstaten Andhra Pradesh. I tillegg ble rundt 1.000 personer sendt til sykehus med pusteproblemer. Fredag var drøyt 300 personer fortsatt inne til behandling, men tilstanden var ikke kritisk for noen av dem.

Ifølge miljø- og vitenskapsorganisasjonen CSE var det styrengass som lekket ut. Den er klassifisert som mulig kreftfremkallende, og den påvirker sentralnervesystemet. Den kan være dødelig i høye konsentrasjoner.