– Det er rett og slett sjokkerende lesning og det vi nå hører er at de tingene som avdekkes av Dagens Næringsliv har vært kjent i mange år, sa energi- og miljøpolitisk talsperson Espen Barth Eide i Arbeiderpartiet da han var gjest i Politisk kvarter fredag morgen.

Han sikter til avsløringene i Dagens Næringsliv denne uka, om at den norske oljegiganten Equinor har tapt rundt 200 milliarder kroner i løpet av de 20 årene konsernet har vært i det amerikanske markedet.



Tapene skyldes ikke bare feilslåtte investeringer i en periode med oljepriser over 100 dollar fatet, avsløringene vitner om rot, ukultur, sløsing og inkompetanse, ifølge avisens politiske redaktør, Frithjof Jacobsen.

Equinor bekrefter

Konsernet har brukt store ressurser på å rydde opp etter at de enorme tapene kom for en dag i 2013 og etter oljepriskollapsen i 2014, ifølge informasjonsdirektør Bård Glad Pedersen. Han framholder at deler av dem skyldes tidspunktet det daværende Statoil gikk inn i USA på – da kostnadsnivået og oljeprisene sto i taket – men medgir at det var betydelige «internkontrollutfordringer» i USA.

– Våre internkontrollsystemer oppdaget i 2013 og på starten av 2014. Da skjønte vi omfanget av dette, at vi hadde noen alvorlige utfordringer blant annet knyttet til kostnader på en rekke områder. Det var helt uakseptabelt og måtte tas tak Det andre var at det ikke var god nok kontroll på de økonomiske systemene, noe som var helt nødvendig å ta opp, sier Pedersen.

– Jeg er glad for at Equinor og Pedersen nå legger seg flate og på en måte bekrefter historiens innhold og sier at dette tar man tak i, sier Eide.

Krever svar

Han poengterer likevel at staten eier to tredjedeler av Equinor, et norsk selskap som «skal representere noen grunnleggende norske verdier», og varsler oppvask. Den rødgrønne regjeringen, hvor også Eide var statsråd, styrte landet i åtte av de 20 årene det er snakk om.

– Hva visste regjeringen om dette? Er det noe i styringsdialogen som har gått feil eller er det tvert imot at man synes dette var greit og bare overlot til ledelsen å rydde opp i dette? Det kommer mange viktige spørsmål i oppfølgingen av dette, sa Eide.

Olje- og energiminister Tina Bru (H) ville ikke delta i Politisk kvarter, men sier hun vil informere Stortinget dersom det kommer spørsmål derfra.