Torsdag kunngjorde regjeringen at personer som kan samles endres fra fem til 20 personer. Det betyr blant annet at man kan begynne å forberede 17. mai-feiring med flere enn kun dine nærmeste.

I tillegg sier de nye retningslinjene at man kan ha arrangementer med opp til 50 personer, med én meter avstand.

Mange har spurt seg hva som skjer med russen. Det er ingen tvil om at russetiden 2020 blir unormal, og nå kommer Sør-Vest politidistrikt med en egen beskjed til «rulle-russen».

– Mange russ har spurt oss om hvordan korona påvirker rulling. Det er veldig fint å se at dere er opptatt av å følge reglene, innleder politiet på sin Facebookside.

Videre forteller politiet at det er de samme anbefalinger, lover og regler gjelder for russen som for alle andre i samfunnet.

– Det er ikke ulovlig å rulle, men pass på at dere følger FHIs råd, og ikke er mer enn 20 personer samlet. Russebil og -buss er et privat sted, derfor gjelder dette også her, sier politiet.

Rådet om å holde én meters avstand gjelder også for russen.

– Det er ikke laget egne lover mot festing og rulling med russebusser, men politiet kan avslutte fester og rulling hvor det er alvorlig smittefare. Hvis dette pålegget ikke etterfølges kan man straffes med anmeldelse og forelegg.

– Dere er voksne og kan ta ansvar. Bruk sunn fornuft og respekter de rådene som gjelder for å unngå smittespredning. Da går dette veldig bra, skriver politiet.