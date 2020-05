Det er fortsatt usikkert når Premier League-sesongen fullføres, men det er i hvert fall klart at det skjer foran tomme tribuner.

Formann i Det engelske fotballforbundet (FA), Greg Clarke, uttalte nylig at han tviler på at det kan komme tilskuere på Premier League-kamp i løpet av 2020/21-sesongen.

Det gjør jobben lettere for trenerbenken, mener Ole Gunnar Solskjærs assistent i Manchester United, Michael Carrick.

– Spør du spillerne, er det ikke spesielt godt likt, for nå kan de sikkert høre at jeg og Ole roper på dem. Det er bedre for oss, for du kan fortelle dem hva de skal gjøre og de kommer til å høre deg. Nå har de ingen unnskyldning for å ignorere oss, sier den pensjonerte midtbanespilleren lattermildt til Manchester Uniteds nettsider.

Manchester United spilte for tomme tribuner i siste kamp før sesongen ble stanset da de slo østerrikske LASK Linz 5-0 på bortebane i Europaligaen.

– Kanskje forsvinner det ekstra adrenalinet du får fra fansen, men tilnærmingen og måten du gjør jobben forblir den samme, sier Carrick.

Det diskuteres å la resten av Premier League-sesongen gå på nøytrale baner. Old Trafford er blant de aktuelle stadionene, men Manchester United må altså spille andre steder.

Manchester United planlegger å starte opp med treninger i grupper på seks spillere 18. mai, har United-spiller Andreas Pereira avslørt til Globo Esporte.

– Den største utfordringen er ikke å ha en dato å forholde seg til. Derfor har vi forsøkt å øke treningsmengden gradvis, så vi er mest mulig hvis og når vi starter, sier Carrick.

Solskjær vil ikke tvinge redde spillere på banen

Ole Gunnar Solskjær avviser at han vil presse United-spillere som måtte være bekymret for virussituasjonen til å spille når sesongen gjenopptas.

Ligaledelsen jobber på spreng for å få fullført kampene som gjenstår, men det er mange skjær i sjøen. Blant spillerne skal det blant annet være utbredt skepsis til å restarte fotballen.

Manchester City-stjernen Sergio Agüero sa nylig til spansk TV at «flesteparten av spillerne er redde fordi de har barn og familie». I et intervju med Sky Sports er Ole Gunnar Solskjær klar på at han ikke vil presse eventuelle bekymrede elever.

– Jeg kan ikke holde det mot dem. Hvis en spiller ikke er mentalt klar for å spille, kan jeg ikke tvinge noen. De har ikke gitt uttrykk for altfor mange bekymringer, men vi stoler selvsagt på ekspertene i helsevesenet, sier kristiansunderen.