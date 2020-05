Manshaus snakket med vennene om meningene sine: – Fikk lite positiv respons

Rettssaken mot Philip Manshaus (22), som er tiltalt for drap på sin stesøster Johanne Ihle-Hansen (17) og terror mot Al-Noor-moskeen på Skui, 10. august i fjor, startet torsdag.

Da forklarte Manshaus seg om sin ideologi, og om planleggingen av det han selv konsekvent omtaler som et angrep.

Manshaus har innrømmet å ha begått handlingene han er tiltalt for, men han hevder han handlet i nødverge.

Ville bli trehugger

Fredag morgen fortsatte Manshaus sin forklaring. På spørsmål om hva han jobbet med i tiden før 10. august, forteller han at han ønsket å jobbe mer praktisk.

Han hadde da avsluttet psykologistudiet på Universitet i Oslo etter et år.

– Jeg studerte et år med psykologi etter videregående, men mistet interessen for akademia, og ønsket å jobbe med noe mer praktisk. Derfor flyttet jeg hjem til min far, og jobbet med ham. Vi jobbet med gartner-ting, trehugging og praktiske ting, sier han.

22-åringen var også stallgutt for en stall i Bærum en kort periode.

Videre sier han at han på dette tidspunktet hadde gjort seg opp en tanke om at han ønsket få sin egen familie, og han drømte om å drive et småbruk.

– Jeg ønsket å bli mer praktisk og være selvstendig, derfor synes jeg praktiske ting er veldig viktig. Jeg jobbet veldig målrettet for å nå dette målet, sier han.

13 ganger på skyteklubb

Våren 2018 ble Manshaus medlem av en skyteklubb. Han var her 13 ganger i løpet av tiden han var medlem.

– Jeg utviklet en interesse for håndvåpen. Jeg tenkte jeg senere skulle ønske å drive med jakt. Dette inngikk i den planen jeg hadde om å få mer praktiske ferdigheter og drive et småbruk, sier han.

Fakta om Philip Manshaus 22 år gammel, født 29. august 1997 i Bærum. Norsk statsborger. Bodde på Eiksmarka i Bærum. Yngst av tre brødre. Skilte foreldre. Moren er død.



Tok videregående på Oslo By Steinerskole. Gikk på Fosen folkehøgskole i Trøndelag, hvor han studerte sjølberging. Har ex.phil. fra Universitetet i Oslo.



Tidligere ustraffet.



Tiltalt for drap på stesøsteren og terrorisme etter skyteangrepet mot Al-Noor Islamic Centre 10. august 2019. Har uttrykt høyreekstreme holdninger, blant annet i form av hyllest av Vidkun Quisling. Var aktiv på flere nettfora, hvor han blant annet hyllet Brenton Tarrant, som skjøt 51 mennesker i en moské i Christchurch på New Zealand i mars, som et forbilde.

Manshaus fortalte videre at han endret en del av tankegodset sitt i perioden 2017-2018. Han ble blant annet kristen, og han ble mer bestemt i sine meninger.

I denne perioden forsøkte han også å fortelle vennene sine om at en voldelig konfrontasjon måtte komme, og at man måtte forberede seg på en slags borgerkrig.

– Jeg håpet at kanskje en prosent av det jeg sa ville nå inn, men jeg fikk lite positiv respons. Det var generelt lite respons, og jeg fikk flere ganger høre at jeg var gammeldags, sier han.

Han mener vennene er for preget av de verdiene som finnes i det vestlige samfunnet til å klare å forstå det han forsøkte formidle.

– Jeg mener helt klart jeg har forstått noe som andre ikke har forstått Det er veldig frustrerende, sier han.

To måneder før 10. august 2019 var Manshaus på en fest med flere av sine venner. Dette var første gang han så mange av dem etter å ha tilbrakt et år på folkehøgskole i Trøndelag.