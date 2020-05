Kontrollørene til Statens vegvesen har mye å sjekke når de har tekniske kontroller av tunge kjøretøy.

For sjåførenes del handler mye om kjøre- og hviletid, også såpass banale ting som at de har førerkort og papirer i orden.

På kjøretøyene handler det blant annet om dekk og sikkerhetstutstyr. For dårlig lastsikring er en gjenganger her.

Og så er det én ting til som det ofte syndes mot: Nemlig sikten fremover. Det er ikke rent sjelden kontrollørene må gi beskjed om at det må ryddes på dashbordet og i frontruten, fordi det er her er så mange gjenstander at det går ut over sikten.

Måtte fjerne bordet

Det fikk vi et nytt eksempel på denne uken da Vegvesenet hadde mobil kontroll i Solør og Trysil. Til sammen seks tunge kjøretøy og ett lett kjøretøy ble nærmere kontrollert. Det endte med at to av ekvipasjene fikk kjøreforbud.

Ett av dem nettopp på grunn av gjenstander som stjal sikt:

"Bord i vindu som hindrer sikten på tungbil fra Nederland", heter det i rapporten fra Vegvesenet. Denne sjåføren fikk ikke kjøre videre før dette bordet var fjernet.

Skrekktall: Én av fire fikk kjøreforbud!

Varebil på vekten, det viste seg at denne var hele 400 kilo for tung. Foto: Statens vegvesen.

Nesten 2.000 kjøreforbud

– Det er en del førere som gjør hytta i vogntoget sitt litt for hjemmekoselig. De henger opp vimpler og juggel og monterer til og med bord for å få plass til forstyrrende elementer i frontruta. Dette må vi slå ned på. Blindsonen til et tungt kjøretøy er stor nok som den er, har seksjonsleder i Statens vegvesen Region øst, Erik Wolff, tidligere uttalt.

Fenomenet er altså ikke ukjent. Bare i i Region øst (Som den gangen besto av Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland) ble det i 2018 gitt 1.946 kjøreforbud på grunn av dårlig sikt ut frontrute og mot speil.

I samme kontroll i Solør og Trysil fikk for øvrig også sjåfør av en varebil kjøreforbud, på grunn av overlast. Varebilen ble veid til 3.900 kilo, 400 kilo over det tillatte. I slike tilfeller må det omlasting til, før man får kjøre videre.

Her var det ALTFOR mye poteter!

Se video: Slik stopper de råkjørerne i Sverige