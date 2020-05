Mens det er ligaforeningen DFL som arrangerer de to øverste divisjonene for menn, er det Tysklands fotballforbund (DFB) som er ansvarlig for Bundesliga kvinner, cupen for begge kjønn og 3. divisjon menn. Forbundet jobber nå med oppstart for disse turneringene.

– Myndighetenes avgjørelser er et positivt signal. Vår president Fritz Keller har gjort det klart at vår plan er at Bundesliga kvinner, cupen og 3. divisjon menn skal gjenopptas så snart som mulig, og det jobber vi nå med å få til, sier DFB-visepresident Peter Frymuth til forbundets nettsted.

DFB-utvalget for kvinnefotball jobber med en revidert terminliste, mens klubbene fredag skal ha en videokonferanse med helsemyndighetene for å forberede hvordan anvisningene i protokollen for trening og kamp skal overholdes.

Mandag kan vedtak om fullføring av sesongen bli fattet i et DFB-styremøte.

Jager tre titler

Wolfsburg, med de norske landslagsspillerne Ingrid Syrstad Engen og Kristine Minde i stallen, ledet serien med åtte poeng da sesongen ble avbrutt i mars. Laget er også i kvartfinale i cupen og mesterligaen.

Lagene i Bundesliga kvinner hadde for en uke siden et møte der det ble stemt over hvorvidt man ønsket å fullføre sesongen. 11 stemte for, en stemme (fra Köln) var blank.

Frymuth gjør det klart at den tyske protokollen for gjennomføring av trening og kamp er utarbeidet også med tanke på kvinnene.

– Forskjellen er bare at man kan gjennomføre kvinnenes kamper med færre tilstedeværende, sier han.

Snarest mulig

– Vi har skrevet til alle klubber og informert om tiltakene som må være på plass for gjennomføring av trening og kamp. Vi oppfordret dem også til å iverksette tiltakene så raskt som mulig, sier Frymuth.

– Vi ønsker å avslutte sesongen med sportslige avgjørelser på banen, og på dagens utvalgsmøte ble den ambisjonen gjentatt. Vi ønsker å avvikle kamper så snart det lar seg gjøre, sier Siegfried Dietrich, som er leder av kvinneutvalget, til dfb.de.

