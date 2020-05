Etter Eidsivating lagmannsrett overraskende løslot drapssiktede Tom Hagen fra varetekt torsdag, anket politiet avgjørelsen til Høyesterett og ba om oppsettende virkning slik at 70-åringen må sitte fengslet til anken er avgjort.

Politiet har fått frist til klokka 10 fredag formiddag med å levere inn sine argumenter til Høyesterett.

Til NTB sier Hagens forsvarer, advokat Svein Holden, at han ikke behøver lang tid på å levere sitt tilsvar. Han forventer at Høyesterett vil ende på samme konklusjon som lagmannsretten og beordre Tom Hagen løslatt.

– Jeg vil tro Høyesterett er klare med sin avgjørelse før klokka 16, sier forsvareren til NTB.

Høyesterett vil ikke kommentere den konkrete sakens behandling, men opplyser til NTB at fengslingssaker behandles så fort som mulig.

Dissens

Avgjørelsen i lagmannsretten om å løslate Hagen torsdag skjedde under dissens mellom de tre dommerne. Én mente det var grunnlag for å fengsle Hagen, mens to mente det ikke var det.

Likevel var kjennelsen en åpenbar overraskelse for politiet, som hadde fått Nedre Romerike tingretts medhold i at det var skjellig grunn til å mistenke 70-åringen for drap eller medvirkning til drap på den 68 år gamle ektefellen Anne- Elisabeth Hagen som forsvant i oktober i 2018.

– I liten grad

I kjennelsen fra lagmannsretten holdes flere av etterforskningsdokumentene opp mot hverandre.

– Etter flertallets syn underbygger flere av de bevis som påtalemyndigheten har påberopt som grunnlag for mistanken i liten grad siktelsen for drap eller medvirkning til drap, står det i kjennelsen.

Hagen har sittet varetektsfengslet siden onsdag 29. april. Holden har på sin side hele tiden vært tydelig på at han ikke finner politiets beviser mot klienten særlig overbevisende etter at han valgte å få innsyn i de klausulerte etterforskningsdokumentene.

