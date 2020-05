Reade sier i et intervju med Megyn Kelly på hennes Youtube-kanal at hun «absolutt» vil vitne under ed om hva som skjedde. På spørsmål om hun er villig til å ta en løgndetektortest, sier hun at Biden bør bli bedt om å gjøre det.

– Hva slags rettspraksis er det for overlevende etter vold? Betyr det at man antas å være skyldig, og at vi alle må presentere løgndetektor-resultater? spør Reade.

– Jeg vil ta en om Joe Biden tar en. Men jeg er ikke kriminell, sier 56-åringen.

– Bør trekke seg

I intervjuet uttalte Reade at hun mener Biden, som ligger an til å bli Demokratenes presidentkandidat, bør trekke seg fra presidentvalgkampen.

– Jeg skulle ønske han ville gjøre det, men det vil han ikke, sier Reade.

Hun var ansatt ved Senatet da Biden var senator for Delaware på 90-tallet.

Anklagene går ut på at Biden uten foranledning skal ha presset den da 29 år gamle kvinnen opp mot veggen, ført hånden opp under skjørtet hennes og penetrert henne med fingrene mens han kysset henne.

Nekter

Joe Biden har sagt at anklagen mot ham ikke er sann og at overgrepet aldri skjedde.

– Nei, dette er ikke sant. Jeg sier det helt klart, dette skjedde aldri, sa Biden til TV-kanalen MSNBC forrige uke.

Den tidligere visepresidenten understrekte samtidig at kvinner som kommer med overgrepsanklager, bør bli lyttet til, og at historiene deres bør bli undersøkt på en ordentlig måte.

– Jeg skjønner ikke hvorfor alt dette blir hevdet etter 27 år. Men jeg kommer ikke til å stille spørsmål ved motivet hennes. Jeg kommer ikke til å angripe henne, sa Biden.