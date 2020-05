Natt til fredag blir det kjent at politiet i delstaten Georgia i USA har siktet to personer for drapet på Ahmaud Arbery (25).

De siktede, Gregory McMichael (64) og sønnen Travis McMichael (34), skal ifølge politiet ha forfulgt 25-åringen da han var ute å løp i byen Brunswick, og skal kort tid etter ha drept ham.

Ifølge politiet var far og sønn bevæpnet med en hagle og en revolver.

Arbery ble drept 23. februar, og saken har ført til at debatten om unge afroamerikanske menn som blir drept har blusset opp igjen i USA, spesielt i etterkant av at en video som viste drapet ble kjent tidligere denne uken.

Gregory McMichael har tidligere uttalt til politiet at han trodde Arbery var en innbruddstyv, men andre vitner og bekjente av den drepte 25-åringen har sagt at han har jogget i området i årevis, og var godt kjent blant beboerne.

Arberys mor, Wanda Cooper Jones, er blant dem som har uttalt at han var ute på en av sine joggeturer da han ble drept.

Delstatens guvernør Brian Kemp omtaler videoen som grufull, skriver The Washington Post.

– Tidligere denne uken så jeg en video som viste Mr. Arberys siste øyeblikk. Jeg kan fortelle deg at det var absolutt grufullt, og folket i Georgia fortjener svar, uttalte han torsdag.

At det har tatt så lang tid å pågripe noen i saken har skapt mye sinne i USA. Siden Arbery døde i februar har to advokater i påtalemyndigheten trukket seg fra saken, og den tredje ville at en jury skulle vurdere hvorvidt de to mennene skulle siktes, ifølge Reuters. Til slutt var det Georgia Bureau of Investigation som valgte å ta ut tiltale mot de to siktede.