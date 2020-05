Forskere har testet 38 koronapasienter fra 15 år og opp til 50-årene. Viruset ble påvist i sæden til seks av mennene, hvor av fire var i en «akutt fase» i sykdommen, mens to var på bedringens vei.

Det påpekes at forskningsprosjektet ved Municipal Hospital i Henan-provinsen i Kina ikke var stort, og at ytterligere forskning behøves.

American Society for Reproductive Medicine sier forskningen ikke bør skape bekymring, men at «det kan være lurt å unngå seksuell kontakt med menn til de er 14 dager uten symptomer», for å være på den sikre siden.

