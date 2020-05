Sent torsdag kveld publiserte den britiske avisen The Sun en artikkel der City-spilleren Kyle Walkers brudd på myndighetens koronaråd blir dokumentert.

Avisen beskriver det slik: «Serie-lockdown-klovnen Kyle Walker gjorde hat-trick med covid-19-brudd de siste 24 timene».

I artikkelen har fotografer avbildet spillerens besøk til søsteren sin, foreldrene sine, samt en sykkeltur han tok med en kompis.

– Det er enda et selvmål fra Kyle Walker. Han virker å tro at han er unik, og at reglene bare gjelder vanlige folk, uttaler politikeren Andrew Bridgen til avisa.

Beklaget eskortefest

Få timer senere går Walker hardt ut på Twitter, og sier at han har fått nok.

– Jeg føler at jeg har vært stille lenge nok, skriver spilleren, og sier at han den siste tiden har gjennomgått den hardeste tiden i livet sitt.

Walker gikk ut og beklaget i starten av april, i etterkant av at The Sun avslørte at spilleren og en kamerat hadde hyret inn to eskortepiker til fest i leiligheten hans, bare dager etter at 29-åringen hadde oppfordret sine følgere i sosiale medier om å følge myndighetens råd om sosial distansering.

– Dette påvirker ikke bare meg lenger, men også helsen til familien min og mine unge barn, skriver spilleren.

– Skulle jeg dyttet henne bort ?

Videre forteller han sin versjon av hva som hendte i timene The Sun fotograferte han.

– I anledning hendelsene på onsdag, så reiste jeg til Sheffield for å gi søsteren min et bursdagskort og en gave, samt for å snakke med en av de få menneskene jeg tror jeg kan stole på, skriver han.

– Hun ga meg en klem for å minne meg på hvor mye hun bryr seg, og at jeg er elsket. Hva skulle jeg gjort, dytte henne bort? skriver han videre.

Spilleren uttaler at han forstår at han blir omtalt, ettersom han er en profesjonell idrettsutøver, men spør åpent hva familien har gjort for å fortjene oppmerksomheten.

– Familien revet i stykker

– Familien min har blitt revet i stykker, dette har blitt slept gjennom mediene, og jeg spør: Når er det nok?

– Å være i offentligheten som en profesjonell idrettsutøver gjør deg ikke immun til slikt. Det er trist, men jeg føler som at livet mitt blir gransket uten kontekst. Jeg skjønner om folk er frustrerte eller sinte på meg, men det var viktig for folk å forstå livet mitt bedre, avslutter fotballspilleren.