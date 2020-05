Tour-vinneren mener laget ødela for Boasson Hagen

– «Eddie» hadde veldig mye press på seg. For han var veldig god som veldig ung, og folk snakket om at han var den neste Eddy Merckx. Og han vant store ritt år inn og år ut, som er vanskelig å gjøre, sier Geraint Thomas i TV 2s spesialsending om Edvald Boasson Hagen.

Den britiske stjernerytteren, som vant Tour de France sammenlagt i 2018, var Boasson Hagens romkamerat da de syklet sammen for det hardtsatsende Sky-laget fra 2010 til 2014.

Dessuten ledet han spurtopptrekket da Boasson Hagen vant sin – og lagets – første etappe i Tour de France i 2011.

Boasson Hagen fulgte opp med en ny etappeseier senere samme år, før det de påfølgende sesongene begynte å bli færre av de individuelle triumfene.

– Jeg tror ikke laget hjalp, egentlig, sier Thomas.

– «Eddie» var god til å vinne etapper og gå for klassikerne. Men vi ble et Grand Tour-lag, og gikk for ledertrøyene. Jeg tror ikke det passet for Edvald. Han trengte friheten til å gå for etappeseirer og kortere etapperitt, egentlig, mener han.

– Har klasse i fleng

Sir Dave Brailsford er mannen som hentet Boasson Hagen til Sky, og er fortsatt laget – som nå går under navnet Team Ineos – sin sjef. Han er full av lovord om rudsbygdingen, og forteller blant annet at Boasson Hagen var en av rytterne han hadde øverst på blokken da laget ble dannet.

Brailsford deler Thomas' oppfatning.

– Jeg tror Edvalds stil som rytter passet ham bedre der vi var da vi startet som lag. Realiteten er at vi utviklet oss en vei der vi fikk troen på at vi faktisk kunne vinne Tour de France, som var et stort mål. Da bygget alle rundt det, og vi ble mer og mer fokusert på det, men det var selvfølgelig muligheter, insisterer Brailsford.

Han mener at Boasson Hagen havnet i en skvis, hvor mulighetene til å gå for egne sjanser stadig ble færre.

– Men jeg tar ikke noe bort fra ham. Hadde du spurt enhver av dem som var på laget vårt da om hvem de ville hatt i og rundt laget, ville Edvald vært en av de første på listen. Alle visste at han var en kvalitetsrytter, understreker Brailsford, som er full av lovord om rudsbygdingen:

– Edvald er en strålende rytter. Han har klasse, og det mister du aldri. Enten så har du det, eller så har du det ikke. Og han har det i fleng.

TV 2s ekspert: Rett valg

Johan Kaggestad, som har fulgt Boasson Hagens sykkelkarriere tettere enn de fleste, mener at 32-åringen gjorde riktig i å bli i Sky så lenge som han ble.

– For Sky var det vesentlig å vinne Tour de France, siden det er verdens desidert største sykkelritt. De gjorde det som et lag, og hver rytter hadde en rolle. Og Edvald hadde en viktig rolle, slår Kaggestad fast.