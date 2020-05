At en elbil er bestselger i det norske bilmarkedet er ikke noe nytt. Både VW e-Golf, Nissan Leaf og Tesla Model 3 har vært på toppen av den pallen. I år ser det ut til å være Audis tur. Deres elbil e-tron er bestselgende bilmodell her på berget, med ganske god margin, i årets fire første måneder.

Totalt går det nå over 10.000 eksemplarer av e-tron på norske veier.

Men om du vil skille deg litt ut fra den gemene hop, uten å gå fullstendig av skaftet, har Audi nå lansert en ny utgave av bestselgeren sin. Nemlig e-tron Sportback. Altså en slag coupe-versjon av den tradisjonelle SUV-en

Den er litt mindre praktisk, den er litt dyrere – men er den kulere?

Utstyrt med en e-tron 50 Sportback dro vi på tur for å finne ut av nettopp det.

Sportback skiller seg litt ut med den nye taklinjen, men uten å bli vulgær eller for frekk. Det er kun taket som er forskjellig. Alt annet er likt.

Hva er nytt?

Det som er nytt her er taket, eller rettere sagt taklinjen, fra forsetene og bakover. Istedenfor den tradisjonelle og praktiske SUV-løsningen, har Sportback fått en mer skrånende og coupeaktig taklinje.

Det gir bilen et annet, lettere og mer sporty utseende. Det gir også en litt høyere pris. Sportback koster rundt 20.000 kroner ekstra.

Ut over denne designendringen, er bilen helt lik SUV-varianten, med blant annet samme drivlinjer og hjuloppheng etc.

Hva er styrker og svakheter her?

Bagasjerommet mister naturlig nok noe volum. Nærmere bestemt 45 liter, men man har fortsatt hele 615 liter til rådighet. Takhøyden i baksetet er også noe redusert, men voksne får likevel helt greit plass. I alle fall da av oss som er under 195 cm høye.

Det kan være litt bakvendt for mange å måtte betale mer for en mindre praktisk bil, men Sportback koster altså rundt 20.000 kroner ekstra. Slik er det bare.

På plussiden noterer vi et litt annerledes og en smule frekkere design, uten at det blir voldsomt eller vulgært. Bilen skiller seg litt ut i fra alle de andre Audi e-tron som går rundt på veiene. Den ser hakket kulere og mer sporty ut. Selv om den er helt lik å kjøre.

En liten, hyggelig bonus er at det nye tak-designet har gjort noe med aerodynamikken, eller luftstrømmen over taket, slik at rekkevidden på denne er rundt 10 kilometer lengre.

Interiøret er nydelig med fin finish og høy materialkvalitet. Bilen er svært stillegående.

Hva koster den?

Startprisen på e-tron 50 Sportback er ca. 510.000 kroner. De 20.000 kronene ekstra, tenker vi mange kjøpere tåler. Vi synes det er rarere at samme bil, men med litt større batteri – altså e-tron 55 – koster hele 160.000 kroner mer. Vi forstår at litt større batteri koster litt mer penger, men så dyrt er det vel tross alt ikke ..?

Selv om "fra-prisene" er hyggelige, så ikke glem at på tysk premium så spretter fort prisene i været om du er raus med å krysse av i tilbehørlista ... Her går det fort 100 - 150.000 kroner ekstra, om du skal har en godt utstyrt bil.

Coupe-linjene får bilen til å se hakket mer sporty ut. Plassen blir litt mindre, men er fortsatt god.

Hvem er konkurrentene?

Den nå litt aldrende Tesla Model S, er en konkurrent. Kommende Ford Mustang Mach-E en annen. Skoda Enyaq iV enda en. Den største konkurrenten er nok likevel opphavet og storebroren Audi e-tron i SUV-format.

Vil naboen bli imponert?

Ja, det er jo ingen grunn til at han eller hun ikke skulle bli det. Bilen er både fin, velutstyrt, komfortabel og moderne. Men det kan også hende vedkommende synes du er litt rar som betaler mer penger for en mindre praktisk Sportback.

Hva mener eierne?

De som eier og bruker bilen til daglig er de mest riktige til å uttale seg, da de sitter på verdifull brukererfaring. Hva de som faktisk eier en Audi e-tron mener om bilen sin kan du finne ut hos oss. Les mer her:

Video-speil med skjermer innebygget i dørene? Ikke noen vits å betale ekstra for disse er vår konklusjon. De vanlige speilene fungerer bedre.

Broom mener:

Dette er en kjøremaskin og en komfortmaskin, selv med minste drivlinje. Man har krefter nok, upåklagelige kjøreegenskaper, setene er kjempegode, den har masse utstyr, det meste som er å oppdrive av sikkerhets- og komfortutstyr. Dessuten er den svært behagelig stillegående, selv til elbil å være. Alt pakket inn i pent, men kanskje litt tradisjonelt Audi-design.

Klarer man seg med det vi i dagens elbil-marked vil kalle middels rekkevidde, kan Audi e-tron 50 være et godt alternativ til den vesentlig dyrere e-tron 55. Prisdifferansen er tross alt på hele 160.000 kroner.

Skal du svinge sparekniven på noe, så kutt ut video-speilene. De koster 17.200 kroner ekstra. Vi trodde vi skulle venne oss til dem, men synes fortsatt de var håpløse til alt annet enn å imponere passasjerene med. De får nemlig mye oppmerksomhet av de som sitter på, men funker ikke til det de skal.

Bilen er høy bak og gir dårlig sikt bakover og med skittent ryggekamera, blir plutselig rygging en litt mer krevende øvelse enn det vi er vant til med video-speilene.

Alt i alt synes vi Sportback-utgaven byr på det bitte-lille ekstra uten at det koster skjorta. Men mindre du har et stort plassbehov, så kanskje man skal la forfengeligheten få vinne her. Vi synes det. Da får man en vanlig bil som allikevel skiller seg litt ut.

Er den kulere, spurte vi innledningsvis. Etter en uke i bilen er dommen klar. Ja – den er kulere! Dessuten går det nok "vanlige" SUV-er på norske veier. Vi trenger litt mer mangfold og lekenhet.

Audi e-tron 50 Sportback: Motor: Elektrisk Effekt: 230 kW (312 hk) /540 Nm. 0-100 km/t: 6,8 sekunder. Toppfart: 190 km/t. Batteri: 71 kWt. Rekkevidde: 280 - 344 km., WLTP. Oppgitt forbruk: 26,3 - 21,6 kWt. Maks. hurtiglading: 120 KW. L-B-H: 490, 194 og 162 cm. Bagasjerom: 615 liter. Pris fra: kr. 518.600. Pris testbil: Kr.632.100.

Visste du at?

Audi måtte stoppe produksjonen av e-tron tidlig i 2020 på grunn av leveringsproblemer hos batteri-produsenten?

Video-speilene som Audi er tidlig ute med ikke er godkjent for bruk i USA

I 2019 var salget av e-tron større i Norge enn både i USA og Tyskland.

