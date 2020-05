– Jeg legger skylden på oss mennesker. Det er ikke noe problem med flaggermus hvis de får være i fred der de hører til.

Det svarer etolog, forsker og aktivist Dr. Jane Goodall (86) på spørsmål om hvem som har skylden for koronapandemien, som antas å ha startet hos flaggermus.

– Problemet er at vi har invadert habitatet deres. Vi ødelegger skogene de lever i, og dermed får vi tettere kontakt med dem, sier Goodall i fredagens episode av Fredrik Skavlans nye intervjuserie «SKAVLAN + 1».

Vanligvis smitter flaggermusen et annet dyr fordi de trenges tett sammen, forklarer forskeren.

– Og så kommer det dyret til oss og skaper et nytt problem for oss, men det er vår feil, fortsetter hun.

– De får avføring, urin og blod på seg

86-åringen har nærmest fått legendestatus for sin forskning på sjimpanser i Tanzania gjennom flere tiår, men engasjerer seg også når det kommer til andre dyr – og hvordan mennesker behandler dem.

Hun kan styre sin begeistring for markeder som selger levende ville dyr. Det antas å ha vært på et slikt marked i Wuhan i Kina at koronaviruset først brøt ut.

– Behandlingen er grusom, det samme gjelder forholdene for både selger og kunde, som kan få både avføring, urin og blod på seg fordi disse dyrene ofte blir drept på stedet.

– Det er disse markedene med ville dyr i Asia, «bush meat»-markedene i Afrika og intensiv jordbruksdrift som har vært opphavet til ganske mange sykdommer i oss.

– Kan være problematisk å stenge markedene

Selv om den erfarne forskeren gjerne skulle vært foruten markeder som selger dyr, ser hun problemene ved å bare stenge dem på dagen.

ENGASJERT I DYRENE: Etolog, forsker og aktivist Dr. Jane Goodall (86) har jobbet med – og engasjert seg for – dyr i flere tiår. Hun er blitt verdenskjent for sin forskning på sjimpanser i Tanzania. FOTO: Michael Neugebauer

– Når du løser ett problem så skaper du ofte et annet, og problemet her er at mange mennesker er avhengig av dette som sitt levebrød. Så vi må tenke veldig nøye gjennom hva de kan gjøre for å tjene penger for å skape et levebrød, forklarer hun.

Oppfordrer til kjøttstopp for klimaet

Det er ikke bare dyremarkedene Goodall gjerne vil se en slutt på. Hun håper folk der hjemme også tenker over hva de putter på tallerkenen.

– Jeg håper at vi kanskje kan vurdere å ikke spise kjøtt, eller i alle fall ikke spise kjøtt fra intensiv jordbruksdrift. Det er ikke bare utrolig grusomt, det ødelegger enorme områder i miljøet. Og klimaendringene er faktisk mye mer skremmende nå enn denne pandemien. Pandemien kommer til å forsvinne. Så vi må bare begynne å tenke annerledes, og kanskje vil denne pandemien være begynnelsen på en bevegelse.

