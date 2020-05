– Det er få jeg har vært så sint på

Nora Mørk gjestet TV 2s håndballstudio da tidenes gull-lag ble kåret torsdag. I løpet av sine år som håndballspiller har hun markert seg både med sine ferdigheter på håndballbanen, men også med personligheten.

– Det er vel kanskje noe med at når jeg er på banen er jeg hundre prosent meg selv. Jeg er ikke den som er god til å skjule ting, og det kommer veldig tydelig fram på skjermen hva jeg føler, når jeg er veldig begeistret, når jeg er glad, fornøyd og misfornøyd. Så det er vel kanskje det som gjør folk ekstra oppmerksomme, da, sier Mørk og smiler.

Det er TV 2s sportskommentator Gro Hammerseng-Edin helt enig i.

– Det er jo sånn at folk elsker det, fordi det er ekte. Og så kan det jo være noen som ikke er fan av det også, men i bunn og grunn så elsker folk det trøkket og den dedikasjonen som Nora viser, sier hun og utdyper:

– I et lag så trenger du de typene. Det hadde ikke vært bra hvis det bare var Nora-typer, men det hadde heller ikke vært bra om det bare var sånne som meg. Så det å ha begge deler er ekstremt viktig, og Nora er en spiller som kan vinne en kamp alene. Det er ikke så veldig mange som kan det.

Krangel og forventninger

Hammerseng-Edin spilte sammen med Mørk i flere år i løpet av sin karrière, og innrømmer at det oppstod noen gnister dem i mellom av og til.

– Du ser det i øynene til Nora når hun har bestemt seg, og da er det veldig vanskelig å stoppe henne. Jeg har jo vært veldig glad for å være på lag, istedenfor å skulle spille mot henne. Det har jeg gjort en del på trening, og vi har kranglet litt også. Det er vel få jeg har vært så sint på, og det vet jeg har vært gjensidig, sier den tidligere landslagsstjernen og ler.

Mørk mener det at de to har samme innstilling fort kan resultere i litt krangling.

– Begge er ganske knallharde. Både i tilbakemeldinger, og når det kommer til forventninger. Men samtidig så har vi spilt så mange år på lag, og vi kjenner hverandre så sykt godt, så det blir som en familie, sier 29-åringen og legger til:

– Jeg har jo, spesielt i Larvik når Gro har vært der, fått lov til å dyrke den delen av personligheten min, og det har vært godtatt. Samme med Gro, og det blir gnisninger når det handler om at man skal prestere og være best. Vi har det samme målet og da går det en kule varmt eller to, sier hun og ler.

– Å spille med meg er sikkert krevende

Mørk er ikke redd for å være direkte, og tror nok noen kan oppfatte henne som streng til å begynne med.