Sammen med kjæresten Georgia Groome har Harry Potter-stjerne Rupert Grint blitt foreldre til en liten jente.

Det melder The Sun.

Paret meldte den gledelige nyheten torsdag kveld.

– Rupert Grint og Georgia Groome er glade for å bekrefte at de har blitt foreldre til en liten jente, sier en talsperson for Grint og kjæresten, og ber om respekt for at den nybakte familien ønsker å skjerme privatlivet sitt i den spesielle tiden.

I 2018 fortalte han til The Guardian at han ønsket seg barn.

Babynyheten kommer kun en måned etter de annonserte at de var gravide. Da hadde paret blitt observert gatelangs i London, hvor magen til Groome var svært synlig.

Paret har vært sammen siden 2011.

– Det er sprøtt å tenke på

Kollega og venn Daniel Radcliffe gratulerte paret med graviditeten, da de annonserte at de ventet barn. Til The Inquirer sa Radcliffe at han var utrolig glad på Grints vegne.

– Jeg tekstet ham, så fort jeg fikk høre det. Han og Georgia har vært sammen en stund, så det er veldig spennende, sa Radcliffe.

– Det er sprøtt å tenke på. Det føles fremdeles som vi er 16 år og nettopp har møttes, sa han.

Skjermet privatliv

I fjor spekulerte The Daily Mail om paret skulle gifte seg, da Groome ble observert med en gullring på ringfingeren sin. Det har imidlertid ikke skjedd noe giftemål enda.

Grint er mest kjent som bestekameraten til Harry Potter, Ronald Weasley i Harry Potter-filmene. Etter suksessen med Harry Potter-filmene fra 2001, har Grint vernet godt om sitt privatliv.

I et intervju med ET, innrømte Grint at han kun hadde sett den første Harry Potter-filmen, Harry Potter og de vises stein. Selv om han ikke har sett resten av filmene, sa han den gang at han definitivt ville vise filmserien til sine fremtidige barn.