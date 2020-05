TV 2s seere har talt: Dette er tidenes gull-lag

– Dette er et lag vi kunne gått i krigen med, sier Harald Bredeli etter at TV 2s seere og app-brukere onsdag stemte frem tidenes norske håndball-lag under en sending på TV 2 Sport 1 og tv2sumo.no.

Slik ble laget:

Målvakt: Cecilie Leganger

161 kamper, to mesterskapsgull

Leganger vant en tett duell 1,4 prosent foran Katrine Lunde.

– Det er virkelig to fantastiske målvakter, sier TV 2s sportskommentator, og selv medlem på tidenes lage, Gro Hammerseng-Edin.

– Hun var verdens beste. Det er vanskelig å beskrive, men jeg tror ikke jeg har vært borti noen som er så tilstede på trening.

Venstrekant: Camilla Herrem

247 kamper, 664 mål, syv mesterskapsgull.

Herrem vant avstemmingen suverent med 68 prosent av stemmene, over 50 prosent foran Mia Hundvin.

– Jeg ble kjempeglad, det må jeg si. Jeg trodde Kari-Mette Johansen kom til å ta det, sa Herrem på sendingen.

– Hun er en ekstremt sikker skytter. Hun scorer på veldig, veldig mange av skuddene sine. Hun er bare blitt bedre og bedre, roser Hammerseng-Edin.

Venstreback: Kjersti Grini

201 kamper, 1003 mål, to mesterskapsgull

Fikk plass på laget etter over 50 prosent av stemmene, foran Veronica Kristiansen.

– En fantastisk håndballspiller, med et vanvittig konkurransehode. Var alltid den som turte når det hele skulle avgjøres. Hadde en enorm respekt både fra motstanderne og eget lag, sier TV 2s håndballekspert Bent Svele.

Midtback: Gro Hammerseng-Edin

167 kamper, 631 mål, fire gull

TV 2s nåværende sportskommentator fikk hele 60 prosent av stemmene og var et sikkert valg i playmaker-rollen. Nåværende landslagskaptein Stine Bredal Oftedal fikk omtrent halvparten av det.

– Det er en ære å være nominert, og så holder jeg Gro som nummer en. Det er kanskje litt fordi hun var den frontfiguren hun var da jeg var på vei opp og frem. Hun har en auraen og er en unik lederskikkelse, i tillegg til de ekstreme ferdighetene på banen, sier Bredal Oftedal.

Høyreback: Nora Mørk

117 kamper, 566 mål, fire gull

Også her var folket hel klar på hvem som fortjente å vinne: Nora Mørk fikk 67,3 prosent av stemmene. Nummer to ble Karoline Dyhre Breivang med 17,7 prosent.

– Hun er en verdensklassespiller. Spesielt angrepsmessig har hun vært markant. Det har vært helt rått å få spille sammen med henne. Hun er beinhard i hodet, iskald og forventer mye av seg selv. Både en som serverer lagkameratene sine og er farlig selv, sier Hammerseng-Edin.