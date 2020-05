Det amerikanske justisdepartementet dropper straffeforfølgelse av tidligere nasjonal sikkerhetsrådgiver Michael Flynn.

Dette ble offentliggjort i rettsdokumenter torsdag.

Etter at justisdepartementet opplyste at saken var henlagt, sa Trump at han var svært glad for beslutningen.



– Han var en uskyldig mann. Han er en gentleman, sa Trump til pressen i Det hvite hus torsdag.

Flynn erkjente seg i 2017 skyldig i ha løyet til FBI om sin kontakt med Russland i ukene før Trumps innsettelse året før.

Flynn samarbeidet med spesialetterforsker Robert Mueller og ble avhørt 19 ganger.

I januar trakk han imidlertid tilståelsen.

Nyhetsbyrået AP har fått tilgang til dokumenter hvor justisdepartementet skriver at saken henlegges etter en nøye gjennomgang av «alle fakta og omstendigheter i denne saken».

En av konklusjonene er at FBIs samtale med Flynn ikke hadde noe legitimt grunnlag knyttet til etterforskningen av ham.

President Donald Trump har gjentatte ganger skrev på Twitter om saken og erklærte i forrige uke at Flynn var renvasket.

Forrige uke ga Donald Trump uttrykk for sterk støtte til sin tidligere sikkerhetsrådgiver, noe som åpnet for spekulasjoner om benådning.