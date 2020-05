En talsperson for Det hvite hus uttalte torsdag at både Donald Trump og visepresident Mike Pence har testet negativt, etter Tumps nære ansatte testet positivt, skriver CNN.

Nyheten om at en av presidentens ansatte har fått påvist smitte vakte bekymring for at Trump har blitt eksponert for viruset.

Den ansatte skal ha jobbet tett med Trump og hans familie, både i forhold til mat, klær og andre personlige behov, skriver CNBC.

Opprørt president

Den smittede ansatte skal ha jobbet tett med presidenten i det hvite hus, samt på presidentens reiser i inn- og utland.

Ifølge CNN skal Trump ha blitt opprørt da han onsdag fikk vite at hans nære ansatte var smittet av viruset, som nå har tatt livet av 76.052 personer i USA.

Etter den positive testen ble huslegen i presidentboligen raskt tilkalt og testet Trump for viruset.

Torsdag ble det offentliggjort at presidentens test var negativ.

– Både presidenten og visepresidenten har testet negativt for koronaviruset. De er begge friske og raske, sier pressesekretær Hogan Gidley ved Det hvite hus.

Bakteriefobi

Donald Trump, som selv har uttalt at han har bakteriefobi, har tidligere vært hard mot ansatte som har hostet eller nyst i hans nærvær.

Ifølge CNN blir både Trump og visepreidenten, samt alle ansatte som omgås dem regelmessig, testet ukentlig for koronaviruset.

Det hvite hus bruker den raske Abbott Lab-testen, som gir prøvesvar på rundt 15 minutter.