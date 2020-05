Toppserie-sjefen er bekymret: – Det gjør meg vondt

Torsdag offentliggjorde regjeringen at det åpnes for at det skal kunne spilles kamper i Eliteserien fra og med 16. juni.

Elitedirektør Lise Klaveness opplyser at Obosligaen og Toppserien for kvinner vil følge på fire uker senere.

– Etter tett dialog med interesseforeningene har vi sammen med klubbene landet på at det er ønskelig og forsvarlig å dele piloten i flere faser hvor Eliteserien er først ut, og hvor Toppserien og OBOS-ligalagene følger på fire uker senere. Da vil lagene og NFF få tid til å tilpasse seg et strengt smittevernregime og dessuten kunne høste verdifull erfaring fra oppstarten. Kanskje har også den politiske situasjonen endret seg i løpet av de første ukene på en slik måte at regelverket kan mykes opp gradvis, sier Klaveness i pressemeldingen.

Toppserie-sjefen bekymret: – Det vil gjøre at vi mister spillere

Daglig leder i Toppserien, Hege Jørgensen, peker på utfordringer for kvinnefotballen.

– Utgangspunktet vårt er at vi har vært forberedt på dette, og stilt oss bak de planene som har vært. Jeg må også applaudere den gode jobben NFF har gjort. Så har det vært klart ganske lenge at Toppserien ikke kunne klare å innfri de kravene som lå i veilederen. Vi har hatt en grundig prosess med klubbene, og innsett at de trenger tid. Så vi stilte oss bak at Eliteserien burde starte før oss, sier Jørgensen til TV 2.

– Bakteppet, altså hvorfor det er sånn, gjør at dette likevel er problematisk fordi det handler om store forskjeller. Da blir kvinnefotballen rammet ekstra hardt, både sportslig og økonomisk, legger Jørgensen til og forklarer:

– Ytterste konsekvens er at spillerne må si opp jobbene sine for å kunne spille fotball, og det vil gjøre at vi mister spillere.

– Det gjør vondt

Jørgensen understreker at Toppserien er helt avhengig av en tiltakspakke for at de skal kunne åpne igjen.

– Det gjør vondt, jeg kjenner på det det som leder av ligaen å ikke kunne presentere et opplegg som likestiller jenter og gutter. Det har blitt bedre de siste årene, og drømmen er at denne situasjonen om noen år er annerledes.

Klepp-spiller Tuva Hansen har forståelse for hvorfor Toppserien må komme i andre rekke når toppfotballen nå skal starte opp igjen.

– Det er bare gøy. Veldig kult, sier Hansen til TV 2, som gleder seg til å spille fotball igjen.

– Tanken er vel fire uker etter Eliteserien starter. Jeg tror det er fornuftig fordi man har en del å finne ut av med tanke på det økonomiske. Det er ikke alle som kan leve av dette, og man har andre inntekter enn herrefotballen. Jeg tror det er fornuftig at Eliteserien prøver først, legger hun til.