– Spør du barna, er de sikkert kjempeskuffet

Etter pressekonferansen sier han følgende til TV 2:

– Vi har samtidig åpnet opp for barneidretten. 20 utøvere kan møtes på banen med inntil én meters avstand. Så kan de avvikle konkurranser i idretter der det er mulig med en meters avstand med 50 stykker, sier Raja.

– På mandag så skal vi komme med veiledere for kontaktidrett for barn. Som fotball og håndball. Der vil det være forskjell. Det er lettere å formulere for basketball enn bryting, det sier seg selv, fortsetter kulturministeren.

Varsler arbeid i helgen

Et fagutvalg med representanter fra Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Norges Idrettsforbund og ulike særforbund skal sammen gjøre jobben ved å få veilederen på plass.

– Det blir et intensivt og viktig arbeid gjennom helgen for gjenåpning av breddeidretten, sier idrettspresident Berit Kjøll, ifølge NTB.

Hun er glad for at elitefotballen fikk grønt lys for å starte med treninger igjen.

– Fotballforbundet har utarbeidet et solid smittevernfaglig opplegg som vil ha stor kompetansemessig overføringsverdi til den øvrige toppidretten i Norge. Fotballen favner bredt med sine 377.000 medlemmer, og engasjerer svært mange. Jeg gleder meg til å se ekte idrettsglede i barneidretten og på TV-skjermen i tiden som kommer, sier Kjøll.

NFF-direktør svært glad

Elitedirektør i Norges Fotballforbund (NFF), Lise Klaveness, tok på sin side imot regjeringens budskap med stor glede. Hun forteller om en krevende, men givende, prosess, der det har vært mange involverte.

– Utrolig deilig for Fotball-Norge å ha fått datoer å forholde oss til. Det aller mest gledelige er at gjenåpningen omfatter også forhold i barnefotballen, slik at vi får den fotballinjen intakt, sier Klaveness til TV 2.

Fotballpresident Terje Svendsen medgir at de hadde håpet at også breddefotballen skulle få lov til å slå følge.

– Vi hadde selvsagt håpet at smittesituasjonen skulle tillate at også barne- og ungdomsfotballen skulle få lov til å starte opp for fullt nå. Hele norsk fotball gleder seg over at toppfotballen kan starte opp igjen, og håper at standarden som settes der skaper rom for at barn og unge snarest kan komme i gang med vanlig trening og kamper, sier Svendsen i en pressemelding.